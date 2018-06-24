الإعدام شنقاً لعصابة قامت بقتل ضابط في الداخلية وسرقة رواتب منتسبين

بغداد – الصباح الجديد :

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة حكما بالإعدام شنقا بحق عصابة إجرامية أقدمت على قتل ضابط وسرقة رواتب منتسبين في وزارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة نظرت قضية قتل وسرقة نفذتها عصابة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص”، لافتا إلى أن “أفراد العصابة قاموا بقتل ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية لسرقة رواتب منتسبين كان مكلفا بإحضارها”.

وأكد أن “المدانين اعترفوا بتنفيذهم هذه العملية الإجرامية بعد سطوهم على سيارة الضابط في منطقة الطالبية في بغداد بعد مراقبتهم له ومعرفتهم بتواريخ توزيع الرواتب في الوزارة”.

وأضاف بيرقدار ان “العصابة الإجرامية قامت بقتل الضابط بعد مقاومته لهم ومنعهم من سرقة مبلغ الرواتب التي كانت بحوزته”.

وتابع، أن”المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام المادة 406/1 من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 وان الحكم خاضع للطعن والتمييز الوجوبي”.