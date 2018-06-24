الشروع بتفتيش المنطقة الغربية لنهر دجلة في صلاح الدين

بغداد – الصباح الجديد :

شرعت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها وقوة من الحشد الشعبي بتطهير وتفتيش المنطقة الغربية لنهر دجلة والجزرات والقرى المتواجدة عليها من قرية السلمان الى جسر الفتحة بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “قوة أخرى من القيادة ذاتها، عثرت على عبوتين ناسفتين في قرية السيحة، اذ جرى تفكيكها من قبل الجهد الهندسي”.