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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الشروع بتفتيش المنطقة الغربية لنهر دجلة في صلاح الدين

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بغداد – الصباح الجديد :
شرعت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها وقوة من الحشد الشعبي بتطهير وتفتيش المنطقة الغربية لنهر دجلة والجزرات والقرى المتواجدة عليها من قرية السلمان الى جسر الفتحة بمحافظة صلاح الدين.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “قوة أخرى من القيادة ذاتها، عثرت على عبوتين ناسفتين في قرية السيحة، اذ جرى تفكيكها من قبل الجهد الهندسي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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