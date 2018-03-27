وزير الصناعة يدعو للارتقاء بعمل الوزارة وشركاتها العامة

خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي

بغداد – الصباح الجديد:

استعرض وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني عددا من الملفات والتقارير الادارية والمالية والفنية المتعلقة بعمل الوزارة والشركات .

واوضح الوزير خلال ترؤسه لاجتماع هيئة الرأي انه تم مناقشة تقرير حسابات التكاليف الكلية للمنتجات قبل وبعد تفعيل نشاط تنمية الاعمال ومقارنتها مع كلفة المنتج المستورد والتقرير الخاص بألية تعديل البيع بالاجل واجراءات قرض تأهيل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية والاجراءات المتخذة بخصوص فك ارتباط مصنع جابر ابن حيان من شركة الصناعات الحربية العامة والحاقه بالشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة وفك ارتباط مصنع الحضر من الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة والحاقه بالشركة العامة لكبريت المشراق اضافة الى طلب الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية بأعتماد مبدأ الاعارة والاستعارة للمواد الاولية من شركات صناعة الادوية المحلية وغيرها من المواضيع .

وقد وجه الوزير في مستهل الاجتماع شكره وتقديره الى شركتي كبريت المشراق والاسمنت العراقية للجهود المتميزة التي اثمرت عن افتتاح معامل انتاج الشب والكبريت ومعامل اسمنت بادوش في محافظة نينوى بعد اعادة تأهيلها في وقت قياسي وبظروف استثنائية ولجهود ذاتية عادا اياها رسالة مهمة الى اهالي محافظة الموصل بأستناف العمل والانتاج في هذه المعامل للاسهام في حملات البناء والاعمار في المحافظة.

وثمن الوزير جهود شركة الزوراء العامة لتنفيذها مشروعا رياديا ومهما في مجال الطاقة المتجددة لرفد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء بصفته منجزا مهما ونقلة نوعية في تنفيذ مثل هذه المشاريع ، مشيرا الى اهمية تسليط الضوء على هكذا منجزات لما لها من تأثير ايجابي على الرأي العام.

واصدر الوزير عددا من التوجيهات المتعلقة بعمل الوزارة والشركات ، مؤكدا على ضرورة وضع سياقات مرنه لاستقطاب المستثمرين وفتح ابواب الاستثمار والتحرك بثقة وشفافية ووفقا للقوانين والتعليمات التي تجيزها الدولة واكمال الملفات الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها لتطوير الواقع الصناعي عموما .

ووجه وزير الصناعة بضرورة الاسراع في اعادة القروض الممنوحة من قبل الدائرة الاقتصادية في مقر الوزارة الى عدد من الشركات اضافة الى توجيهات اخرى منها التأكيد على الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مجددا تأكيده على ضرورة وضع توقيتات زمنية للاجابة على المراسلات الادارية وعدم تأخيرها والاهتمام بالخطة البحثية واعداد البحوث المتعلقة بتطوير المنتجات وحسب الحاجة لذلك .

وشدد السوداني على اهمية اكمال المشاريع المتأخرة والاسراع في انجازها مثل تسجيل 38 مستحضرا دوائيا جديدا منتجا لدى الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء ومشروع انتاج المصابيح الاقتصادية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية ومشروع زيوت علي الهادي التابع الى الشركة العامة للمنتجات الغذائية .

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها معالجة مواقع السكراب العائدة الى الشركة العامة للاسناد الهندسي المدمجة مع الشركة العامة للحديد والصلب ومناقشة المشكلات العالقة بين المديرية العامة للتنمية الصناعية والشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع بخصوص المدينة الصناعية في محافظة البصرة ومواضيع اخرى منها حوافز العاملين وتحققات شركات الوزارة لعام 2017 مقارنة بعام 2016 والتي تتضمن مؤشرات الاداء المالي والانتاجي لهذه الشركات حيث اكد السيد الوزير على ضرورة الارتقاء بهذه المؤشرات وبعمل الوزارة وشركاتها العامة وغيرها من المواضيع التي تم اتخاذ عدد من القرارات والاجراءات المناسبة بصددها.