ميسي على رأس التشكيلة المتوقع لودية إسبانيا.. اليوم

صافرة إنجليزية جديدة لقيادة مواجهة الماتادور والتانجو

العواصم ـ وكالات:

نوي خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، الدفع بليونيل ميسي نجم برشلونة، أساسيًا أمام إسبانيا، في المباراة الودية المقرر إقامتها بين المنتخبين في مدريد اليوم.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية إن سامباولي سيعتمد على ميسي في التشكيلة الأساسية أمام إسبانيا، بعد غيابه بداعي الإصابة عن ودية الجمعة الماضي أمام إيطاليا، التي انتهت بفوز التانجو بهدفين من دون رد.

وأضافت الصحيفة أن سامباولي سيدفع على الأرجح بسيرجيو روميرو في مركز حراسة المرمى، بعدما شارك ويلي كاباييرو في مباراة إيطاليا، وفي قلب الدفاع سيلعب نيكولاس أوتاميندي بجوار ماركوس روخو، على أن يلعب في الظهيرين ماركوس أكونا وجابرييل ميركادو.

وتابعت الصحيفة: «في الوسط سيكون كل من خافيير ماسكيرانو في المحور بالإضافة إلى لو سيلسو وإيفر بانيجا، وسيلعب أمامهم النجم الأول للمنتخب ليونيل ميسي».

وأكملت: «في الهجوم على الأرجح سيتواجد كريستيان بافون، مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني، وإلى جانبه جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي».

واختتمت الصحيفة: «في حال بدأ سامباولي بهذه التشكيلة أمام إسبانيا، سيكون كل من أوتاميندي ولو سيلسو وهيجواين، قد شاركوا في المباراتين الوديتين».

وسيدير الحكم الإنجليزي، أنطوني تايلور، لأول مرة في تاريخه، لقاء للمنتخب الإسباني الأول، عندما يواجه نظيره الأرجنتيني في مباراة ودية، اليوم الثلاثاء على ملعب (واندا متروبوليتانو).

وتم اختيار تايلور لإدارة مباراة إسبانيا والأرجنتين، لكنه لم يحكم لأي منهما من قبل، بينما سبق له إدارة مباريات لمنتخبات إسبانيا للناشئين، في ثلاث مناسبات سابقة، وانتهت جميعها بدون هزيمة «لا روخا».

وعلى صعيد الأندية، ظهر تايلور في عدة لقاءات أوروبية لأندية إسبانية، كان أولها في مباراة إشبيلية أمام بازل السويسري، لحساب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل سلبي.

وخلال هذا الموسم، أدار مباراة لأتلتيكو مدريد في دور المجموعات لدوري الأبطال، وانتهت أيضا بالتعادل السلبي أمام كارباخ الأذربيجاني، خارج الديار.

وكانت آخر مباراة أدارها الحكم الإنجليزي لفريق إسباني، في 15 آذار الجاري، لحساب بطولة الدوري الأوروبي، عندما انهزم أتلتيك بلباو بنتيجة (2-1)، أمام أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

من جانبه، أكد لاعب الوسط الأرجنتيني، لوكاس بيليا، أن منتخب بلاده يجب أن «يستحوذ كثيرا على الكرة»، إذا كان يرغب في اللعب بـ»ندية» يوم الثلاثاء، في اللقاء الودي الذي سيجمعه بنظيره الإسباني، على ملعب واندا متروبوليتانو.

وفي تصريحات نشرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قال إن المنتخب سيواجه في تلك المباراة «فريقا كبيرا مرشحا للقب المونديال».. وتابع بخصوص المباراة الودية الأخيرة التي فازت فيها الأرجنتين على إيطاليا بهدفين: «أتمنى أن نقدم أداء أفضل من ذلك الذي لعبنا به مع إيطاليا».

وأضاف بيليا: «يجب أن نستحوذ على الكرة إذا كنا نرغب في اللعب معه (منتخب إسبانيا) ومواجهته».

وأشار إلى أن الوديتين «هدفهما تأكيد العمل لأن النتيجة ليست مهمة.. توجد نقاط إيجابية كثيرة في مباراة إيطاليا، لكن يجب أن نواصل التطور بكل تأكيد».