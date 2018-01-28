ايرلندا مستعدة للمشاركة في مؤتمر المانحين بالكويت

بغداد- الصباح الجديد

دعا وزير الخارجيّة العراقـية ابراهيم الجعفري، أمس الأحد، جمهورية ايرلندا الى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين اذي سيعقد الشهر المقبل في الكويت.

وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “الجعفري بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودبلن، واكد ضرورة تعزيزها بما يخدم البلدين الصديقين عند تسلمه نسخة من اوراق اعتماد سفير أيرلندا الجديد غير المُقيم في العراق، جوزيف أنتوني كوتر”.

واضاف البيان ان “الجعفري أعرب عن شكره لمواقف أيرلندا الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة”، مبدياً “استعداد العراق للتعاون مع أيرلندا على أكثر من صعيد لتبادُل المصالح بين البلدين”.

واورد ان”الجعفري دعا إلى تفعيل الاتفاقـيَّة الاقتصاديَّة التي أبرمها البلدانِ عام1981، قائلا: نأمل أن تكون مُشارَكتكم فاعلة، وتبني خطوات عمليَّة في مسار إعادة الإعمار في العراق”.

جوزيف أنتوني كوتر سفير أيرلندا الجديد غير المُقيم في العراق ابدى من جهته “اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق على الصُعُد كافة، واستعدادهم للمُشارَكة في مُؤتمَر المانحين الذي سيُعقـَد في الكويت”، مضيفا “نحن نـُولي أهمِّـيَّة لهذا المُؤتمَر في مُساعَدة العراق”.

ومن جانب آخر اجتمع وكيل وزارة الخارجية العراقي، نزار خيرالله، ونائب وزير الخارجية الامريكي، جون سوليفان، اليوم فى بغداد، فيما تم عقد الاجتماع الخامس للجنة التنسيقية العليا العراقية الامريكية.

وعلمت “الصباح الجديد” أن الطرفين اكدا التقدم الكبير الذي تحقق في العلاقات الثنائية منذ التوقيع على اتفاق الإطار الاستراتيجي في عام 2008، وان المشاركين في اللجنة التنسيقية العليا، عبروا عن التزامهم القوي بهذه الشراكة وبمبادئ التعاون والسيادة والاحترام المتبادل.