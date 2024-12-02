منتخب بغداد يتوج بلقب الجمهورية للركبي

إعلام اتحاد الركبي

احرز منتخب بغداد لقب بطولة الجمهورية للركبي اثر فوزه على منتخب كربلاء بنتيجة 26 مقابل 12 نقطة في المباراة التي أقيمت على ملعب التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد وبحضور رئيس الاتحاد العراقي للركبي الدكتور فريق هزاع ونائبه دكتور بيداء واعضاء الاتحاد محمد حسن وحسين عمار وسلام كاطع.وشهد اللقاء حضور مدرب المنتخب الوطني عمرو متولى الذي سيختار التشكيلة النهائية لمنتخب فئة 15 الذي تنتظره المشاركة في بطولة غربي آسيا العام المقبل . وتوج الفريق الفائز بالكاس الامين العام للاتحاد محمد حنون الجزائري ، لينال منتخب بغداد لقبه الاول تاركا الوصافة لمنتخب كربلاء والمركز الثالث لمنتخب صلاح الدين .