طبيب شهير يكشف عن “قوة خارقة” لتعزيز جهاز المناعة

متابعة – الصباح الجديد:

كشف طبيب متخصص في الطب الوظيفي “معروف عالميا في مجال الصحة والتغذية” عن “قوة خارقة” يمكن أن تحسن صحتنا بشكل فوري.

وفي تحديث نشره على حسابه في “إنستغرام”، استغل الدكتور مارك هيمان فرصة عيد الشكر، وهو مناسبة سنوية تحتفل بها العديد من الدول للتعبير عن الامتنان والشكر على النعم والمكاسب، ليشارك متابعيه فائدة صحية عظيمة يقدمها الامتنان بغض النظر عن التقليد الاجتماعي المرتبط به.

وقال: “ما الذي أنت ممتن له اليوم؟ في عيد الشكر هذا، تذكر أن الامتنان أكثر من مجرد عادة جميلة. إنه قوة فسيولوجية حقيقية”.

وأوضح هيمان أن الامتنان ينشط العصب المبهم، الذي يعد الموصل الرئيس بين الدماغ والأمعاء.

وقال: “عندما تشعر بالامتنان، ينشط هذا العصب ويعزز الهضم من خلال تنشيط إفراز الإنزيمات الهضمية وتنظيم حركة الأمعاء. كما أن الامتنان يقلل من مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، الذي قد يعيق الهضم السليم وامتصاص العناصر الغذائية”.

وأضاف هيمان: “الامتنان يضع الجسم في وضع “الراحة والهضم”، ما يعزز أداء الجهاز الهضمي ويجعله أكثر استعدادا للوظائف الطبيعية”.

وأكد أن الامتنان لا يساعد فقط على الشعور بالسعادة، بل يحسن أيضا الوظائف الجسدية العامة، مثل تقليل التوتر وتحسين جودة النوم وتعزيز جهاز المناعة.

وأضاف في منشوره: “القلب الشاكر ضروري للصحة. الامتنان يحسن الهضم ويقوي الجسم بشكل عام”.

وأشار هيمان إلى أن ممارسة الامتنان بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتنا النفسية والجسدية، ما يجعله أداة قوية لتعزيز رفاهيتنا اليومية.