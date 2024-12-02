الخميس.. بدء الدورة التدريبية التحكيمية لاتحاد الكرة العابرة والدوبول

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتح يوم الخميس الموافق 5 كانون أول الجاري في وزارة الشباب والرياضة الدورة التدريبية التحكيمية التي يقيمها الاتحاد المركزي للكرة العابرة والدوبول وتستمر لغاية 12 منه، واعلن الاتحاد العراقي للكرة العابرة والدوبول بحسب بيان امين السرة، سنان قاسم جواد، انه وبهدف الارتقاء بالملاكات التدريبية والتحكيمية للاتحاد وضمن المنهاج السنوي تقرر إقامة الدورة التدريبية التحكيمية وتتضمن محاضرات نظرية وعملية للمشاركين، موضحا ان أبواب الدورة مفتوحة لمن يرغب في التسجيل والمشاركة التواصل مع اتحاد اللعبة.

يشار إلى ان اتحاد الكرة العابرة والدوبول الذي يرأسه الدكتور عبد الوهاب غاز نظم مؤخرا التجمع الأول لبطولة أندية ومؤسسات العراق في قاعة الموهبة الرياضية / وزارة الشباب والرياضة وشهدت مشاركة واسعة وقدمت الفرق المشاركة مستويات فنية مشجعة.