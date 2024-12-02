غدا.. الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى والصليخ في الصدارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الموافق 2 كانون أول الجاري مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم، فيلعب الجيش والكوفة في ملعب الأول والقرنة يضيف الفرات والليخ يلاعب الحشد العبي في ملعب الخمسة الاف والسماوة يلتقي الكفل والشرقاط يلاعب الفلوجة وسامراء يضيف الحويجة والتاجي يلتقي الأمواج الموصلي والصوفية يلاعب نفط الشمال وبلدية الموصل يلتقي العلم.هذا واسفرت مباريات الجولة الرابعة عن تعادل الصليخ امام الفرات سلبا وفوز الحشد العبي على الكفل بثلاثة اهداف لهدفين والسماوة على الصادر بهدفين لهدف وتعادل الفلوجة وسامراء بهدفين لمثلهما والامواج المولي وبلدية الموصل بهدف لمثله وفوز الصوفية على الحويجة بخمسة اهداف لهدف والعلم على نفط الشمال بثلاثة اهداف لهدف والشرقاط على التاجي بثلاثة اهداف لهدف.ويقف فريق الليخ بقيادة مدربه سعد شهاب في صدارة الترتيب وله 13 نقطة، جمعها من الفوز بثلاث مباريات وتعادل في واحدة.