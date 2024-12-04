المديرية العامة للماء تعقد اجتماعها الدوري للجنة الاستشارية

بغداد – الصباح الجديد

عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها الدوري لمناقشة مستجدات العمل وخطط التطوير لتحقيق الاهداف المرسومة وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية .

في بداية الاجتماع رحب المدير العام للمديرية العامة للماء المهندس عمار عادل حسين باعضاء اللجنة الاستشارية كل من مدير عام المركز الوطني للمختبرات الانشائية حيدر خزعل الصيهود ومدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي دريد اسعد حميد والاستشاري المهندس غسان حميد ورؤساء الاقسام في المديرية , مشيراً الى دورهم الهام والفعال في تعزيز كفاءة العمل وتحقيق اهداف المديرية العامة للماء .

وتم أقرار انعقاد دورات لعام 2025 بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير وللأقسام كافة لتحقيق كفاءة اكبر بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين واعداد مسودة سنوية لأعمال ونشاطات المديرية في موقعها الالكتروني بأشتراك كافة اقسامها من أجل اطلاع كافة الموظفين بأعمال وأنجازات المديرية واتمتة جميع اجراءات قسم الموارد البشرية بالتنسيق مع قسم ال IT وادخال الأنظمة الالكترونية الحديثة في المديرية تماشياً مع توجهات الحكومة في مجال حوكمة التجراءات والتحول من الانظمة والمراسلات الورقية الى الالكترونية.

كما أكد المهندس عمار عادل حسين على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية للمشاريع والعمل الجاد مع نهاية 2024 بروح الفريق الواحد لانجاز مشاريع المديرية وخصوصاً مشاريع البرنامج الحكومي للحصول على نتائج مُرضية و حسب الخطة .