وزير الموارد المائية يؤكد اعتماد أساليب حديثة لتربية الأسماك في العراق

بغداد – الصباح الجديد

أشاد وزير الموارد المائية عون ذياب ، باعتماد مربين أساليب حديثة لتربية الأسماك في العراق، لافتا الى عزم الوزارة على إزالة جميع البحيرات المتجاوزة بعد ردم 9 آلاف منها.

وقال ذياب : إننا ” نواصل العمل على ردم بحيرات الأسماك، بعد أن تجاوزنا ردم 9 آلاف بحيرة ولن نبقي بحيرة واحدة غير مجازة”، مشيراً إلى أن “المياه الجوفية مخزونة في أفضل المخازن تحت الأرض إذ لا يحصل فيها تبخير أو خسارة”.

وأضاف الوزير ، أن “المياه الجوفية ثروة مائية للأجيال الحالية والمستقبل، أما استخراجها لإنتاج الأسماك فيمثل فوضى وأسلوب بدائي خاطئ يهدر هذه الثروة عبر ضخ مياهها في الأحواض وتعريضها للتبخير”.

وتابع ذياب، أن “هناك طرق حديثة لتربية الأسماك، وثمة من يعملون بطرق علمية جيدة وحققوا نتائج ايجابية جداً، إذ يربون الأسماك في أحواض مغلقة داخل مسقفات، ويستهلكون كميات محدودة جداً من المياه، لأن الأسماك تعيش في المياه ولا تشربها، والتبخير هو الذي يهدر المياه”.

على صعيد متصل أعلنت وزارة الموارد المائية عن مباشرتها بإعداد التصاميم والدراسات والمسوحات الميدانية الخاصة بتأهيل وتطوير نهر الخوصر في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة أنه “تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير نهر الخوصر في محافظة نينوى، التي تضمنت رفع أكثر من نصف مليون م3 من الأنقاض والمواد العضوية والترسبات، فضلاً عن إكساء جوانب النهر بالأحجار وإعادة تأهيل سياجه إضافة إلى إنشاء السدة الترابية”.

وأضاف، أن “الهدف من تأهيل وتطوير المشروع، هو تقليل مخاطر الفيضانات التي كانت تشكل تهديداً متزايداً للمدينة في مواسم الأمطار، إضافة إلى الحفاظ على النظام البيئي للمدينة مما يعزز استدامة الموارد الطبيعية وإعطاء جمالية لمدينة الموصل والأحياء المجاورة”.