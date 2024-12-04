“النهرين الاسلامي” يكرم موظفيه المحالين على التقاعد وقسمي الدراسات والمالي تحقق إنجازات خلال عام ٢٠٢٤

وحدة الاعلام والاتصال الحكومي

اقام مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي) حفل تكريم موظفيه المحالين على التقاعد تقديرا لجهودهم التي بذلوها في خدمة القطاع المصرفي عامة ومصرف النهرين الاسلامي خاصة “.

وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي انه” انسجاما مع البرنامج الحكومي ورعاية كبار السن والمتقاعدين واستنادا الى توجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي محمد اقام مصرف النهرين الاسلامي الاحتفالية المركزية للموظفين المحالين على التقاعد برعاية المدير العام محمد سمير عباس وحضورمدراء الاقسام والشعب والوحدات والفروع .

وتحدث المدير العام ان هذا الحفل التكريمي يأتي عرفاناُ وتثمينا من المصرف لمن افنوا زهرات شبابهم في تقديم الخدمة الكفوءة وتركوا بصمات واضحة اسهمت بإرساء مرتكزات العمل المبدع والخلاق “.

وجرى بعد ذلك توزيع الدروع التذكارية على الموظفين المحالين على التقاعد من قبل المدير العام وتمنى لهم حياة جديدة وسعيدة “.

من جانب آخر اكد مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي ) / قسم الدراسات والعمليات المصرفية على انجاز جميع ما اوكل اليه من مهام بفضل تشجيع ومتابعة المدير العام خلال عام 2024.

وقالت مديرة قسم الدراسات لمى عبدالعزيز مصطفى في تصريح خصت به وحدة الاعلام والاتصال الحكومي ،انه” تنفيذا للبرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني في تطوير الجوانب العملية لموظفي دوائر الدولة ومنها مصرفنا اضافة الى متابعة المدير العام لعملنا فأن القسم قام المصرف بتدريب طلاب المعاهد والجامعات لاكتساب المهارة والخبرة المصرفية والعلمية وبلغ عدد المتدربين (108) طالب وطالبة “.

واضافت مديرة قسم الدراسات والعمليات المصرفية ،ان” القسم عمل على تنظيم اشراك موظفي مصرفنا في الدورات المقامة في المركز المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية وكذلك البنك المركزي العراقي حيث بلغ عدد من اشترك من موظفينا (160) موظفا بمختلف الاختصاصات والمجالات من اجل تطوير خبراتهم ومهاراتهم “.

واشارت الى ان” عام 2025 سيشهد تطورا في كبيرا في البرامج التدريبية والتطويرية لموظفي المصرف “. فيما شدد مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي)/ القسم المالي على ان عام 2024 كان بحق عام الانجازات والتي اطلقها رئيس مجلس الوزراء وان توجيهات المدير العام كانت الحافزلنا لانجاز الاعمال الموكلة الينا خلال عام 2024”.

وقال مدير القسم المالي علي عبد الوهاب نون في تصريح خصت به وحدة الاعلام والاتصال الحكومي ،بأن القسم قام خلال عام 2024 قام بتطبيق النظام المصرفي الشامل في مصرفنا للمرحلة الاولى ،وقام القسم ايضا بانجاز كافة التقارير الشهرية المطلوبة من قبل البنك المركزي ،وانجاز كافة التقارير الفصلية وبالوقت المحدد مما ادى الى عدم فرض اي غرامات على المصرف “.

واضاف ،انه” تم اكمال الموازنة التخطيطية لمصرفنا وارسالها الى وزارة المالية لعام 2025″.

واشار الى ان” القسم قام بتطوير الكوادر العاملة في القسم المالي من خلال الورش المقامة والمذكرات الداعمة لاعمالهم، والعمل على رفع الرواتب للدوائر الموطنة في مصرفنا وكذلك الاجور بوقتها المحدد وبصورة مرضبة”.