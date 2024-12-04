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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اعتقال عصابة تمارس التعاطي والسرقة في بغداد

منوعات
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أفاد مصدر أمني في بغداد، أول أمس الاثنين، باعتقال فردين من عصابة تطلق على نفسها “الذيب”، في منطقة الشعلة غربي العاصمة.
وقال المصدر لوسائل إعلام: إن “قوة من مكافحة اجرام الشعلة غربي بغداد، وخلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على (الزاجل) و(الزاير) ينتميان لعصابة تسمى (الذيب)، المختصة بسرقة الدراجات النارية ضمن مناطق المحيطة بمدينة الشعلة”.
ولفت المصدر إلى أن “أفراد العصابة يتعاطون المواد المخدرة ويمارسون اعمال غير اخلاقية”، مبيناً أنه “تم اعتقالهما وايداعهما التوقيف إجراءات أصولية”.

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