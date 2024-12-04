صحة الكرخ / شعبة الاعلام تناقش العمل الاعلامي ومنجزات عام ٢٠٢٤ والخطة الاعلامية لعام ٢٠٢٥

احمد عبد الصاحب كريم

عقدت دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة الاعلام اجتماعا موسعا مع مسؤولي وحدات الاعلام في المؤسسات الصحية (المستشفيات ، قطاعات الرعاية الصحية ، المراكز التخصصية، معاهد الصحة) لمناقشة لمناقشة العمل الاعلامي ومنجزات عام ٢٠٢٤ و الخطة الاعلامية لعام ٢٠٢٥ بحضور مدير شعبة الاعلام الدكتورة سفانة علي عثمان منتسبي الشعبة .

وتخلل الاجتماع مناقشة تنفيذ الخطة الاعلامية والمنجزات التي حققتها الدال دائرة والمؤسسات الصحية خلال عام ٢٠٢٤ ومناقشة مجموعة من الامور المهمة التي تخص الجانب الاعلامي منها (التركيز على التوعية الاعلامية حول اللقاحات ، ارسال الاخبار النوعية ، التركيز على ان يأخذ الاعلامي دوره في المؤسسات الصحية) اضافة الى الاستماع الى المشاكل و المعوقات و ايجاد الحلول المناسبة لها و الاستماع الى اراء الحضور والخروج بمجموعة من التوصيات التي تصب في تطوير الواقع الاعلامي في المؤسسات الصحية .