بلادي يتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للدوري

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعاقدت الهيئة الادارية لنادي بلادي الرياضي، مع مجموعة من اللاعبين الخبرة لدعم فريق كرة القدم استعدادا للدوري الدرجة الثالثة، وبحسب ما نقله المكتب الإعلامي للنادي عن رئيس نادي بلادي كرار محمود الموسوي قوله: انه بعد الاعلان من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم على موعد انطلاق الدوري يوم 12/12، الهيئة الادارية لنادينا بدأت تبحث عن اللاعبين والان وقعت عقود مجموعة من اللاعبين الخبرة استعدادا لدوري الدرجة الثالثة.واكد الموسوي ان النادي عازم وبقوة على تحقيق افضل النتائج في الدوري.