عدنان حمد مدربا للشمال القطري

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعاقدت إدارة نادي الشمال القطري مع المدرب العراقي عدنان حمد لتولي مهمة الاشراف على قيادة الفريق بدوري نجوم قطر خلفا للمدرب البرتغالي نونو ألميدا.وكانت آخر مهمة تدريبية للمدرب عدنان حمد مع المنتخب الأردني الأول في عام 2023، حيث قام الاتحاد الأردني بعدم تجديد تعاقده معه واستعان عوضاً عنه بالمغربي حسين عموتة.ويقف الشمال في المركز السادس وله 13 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في 4 وتعادل مباراة واحدة وخر 5 مباريات مسجلا 12 هدفا واستقبلت شباكه 18 كرة، وسيلعب في الجولة 11 يوم الاحد المقبل الموافق 8 كانون اول الجاري عندما يقابل فريق الوكرة في استاد الجنوب.

وسبق للمدرب عدنان حمد أن أشرف على تدريب منتخبات العراق، الناشئين، الشباب، الأولمبي، الأول، وحقق معها بعض الإنجازات منها الفوز ببطولة شباب آسيا عام 2000 في طهران، والتأهل إلى نهائيات أولمبياد أثينا، والحصول على المركز الرابع في نهائيات الأولمبياد المذكور عام 2004، كما حصل مع منتخب العراق الأول على لقب بطولة غرب آسيا في سوريا.أيضاً أشرف حمد على تدريب منتخب لبنان الأولمبي لمدة قصيرة في عام 2003، وكذلك تولى مهمة تدريب منتخب البحرين الأول لمدة قصيرة أيضاً.

وسبق له أن قاد فريق الزوراء العراقي، وصنع من خلاله اسمه التدريبي في البداية بعد أن فاز معه بجميع البطولات التي تقام في العراق، كما قاده للحصول على المركز الثاني في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية، والمركز الرابع في بطولة أندية آسيا أبطال الدوري، وكانت له تجربة قصيرة في تدريب فريق سامراء.

وفي الأردن حقق عدنان حمد نجاحات كبيرة مع فريق الفيصلي الأردني بالدوري المحلي، وكذلك في البطولات الآسيوية.وكان راضي شنيشل، آخر مدرب عراقي تولى مهمة تدريب فريق في الدوري القطري، عندما قاد فريق قطر القطري لموسمين، حيث نجح نجاحاً كبيراً في موسمه الأول، بينما تعرض إلى إخفاق كبير في الموسم التالي، ليقوم بترك الفريق.