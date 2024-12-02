مدرب الجمبار .. سامر رعد: التدريب المتواصل يسهم في انتاج الأفضل

فلاح الناصر

اشاد مدرب مركز الموهبة الرياضية بالجمباز، سامر رعد جاسم، بالجهود التي تبذل في مركز الموهبة لتقديم لاعبين جديرين بتمثيل المنتخبات الوطنية والدفاع عن ألوان العراق في المستقبل القريب، مبينا ان التدريب المتواصل يسهم في انتاج العناصر الجيدة التي أسست على بناء صحيح ومتين.

وأضاف المدرب سامر رعد جاسم “ماجستير من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الجامعة المستنصرية” انه يعمل منذ سنتين في مركز الموهبة الرياضية، منوها إلى ان عمل مركز الموهبة هو انتقاء اللاعبين باعمار 6 /7 سنوات والبدء معهم في اختبارات أولية ثم اختبار اخر وبعد شهر اختبار ثالث وفي حال تفوق اللاعب في هذه الاختبارات يتم البدء معه في تدريبات تدريجية أساسية كاوضاع الجسم والمرونة ثم المهارة والقوة.

تدريبات الموهوبين

وقال ان اللاعبين الموهوبين يتم تدريبهم أيضا على اجهزة تضمها رياضة الجمباز ليكون اللاعب قادرا على تقديم الأفضل، وهنالك تفاوتا في إمكانات كل لاعب وفي كل جهاز، لذلك يكون دور المدربين هنا التعامل مع اللاعب بثقة لتمكينه من تعزيز دوره في الجهاز الذي يعاني ضعفا في التدريب عليه وبالتالي تقلل الفروقات بين اللاعبين وصولا إلى امكان اعداد لاعبين جيدين في الأجهزة المعتمدة في رياضة الجمباز.

وأوضح ان اللاعب بمرور التدريبات يتطور بمستواه الفني وهذا ما لمسناه في عملنا الدؤوب بالتعاون ما بين الجميع، لذلك فهنالك تقدما في مستويات اللاعبين بنحو واضح وهذا ما افرزته بطولات المراكز التدريبية التي أقيمت مؤخرا إلى جانب مهرجانات الموهبة الرياضية التي تشهد اقبالا ومتابعة كبيرة من أهالي اللاعبين وأننا في مركز الموهبة الرياضية نقدم نتاجات على المنتخبات الوطنية للفئات العمرية بفضل جهود كبيرة من مدير مركز الموهبة الكابتن محمود صالح وجميع مدربي الموهبة علي سعدي ونهاد جلوب.

استمرارية وتشجيع

وقال ان الحفاظ على التدريبات واستمراريتها وتواصل اللاعبين الموهوبين بتشجيع الإدارة والمدربين والمتابعة الدؤوبة لاهالي اللاعبين هي نقاط أساسية لصناعة ابطال في عالم الجمباز، وكذلك كيفية تطور اللاعب بمستواه الفني والعمل دوما بتوجيهات المدربين وتأدية التدريبات بشكل صحيح هذا يرتقي بالاداء المهاري ويصنع لاعبين بمستوى المسؤولية.

البدايات واللعب للمنتخب

يقول المدرب سامر رعد جاسم: بدأت لاعباً صغيرا أشرف على تدريبي وزرع حب اللعب بداخلي والدي نجم الجمباز السابق المدرب والحكم الراحل رعد جاسم، لعبت ضمن الفئات العمرية في الاتحاد ثم توجهت إلى نادي أمانة بغداد بفئة الناشئين واشرف على تدريبي الكابتن محمود صالح، ثم تمت دعوتي إلى صفوف المنتخب الوطني ودافعت عن الوانه في العديد من البطولات الخارجية منها الدورة الاسيوية في قطر 2007 والدورة العربية أيضا في قطر عام 2011 وحصلنا على المركز الخامس بين 15 دولة.

يشير المدرب الشاب إلى ان رياضة الجمباز تعاني غياب الدعم والاهتمام الإعلامي وهي تحقق نتائج بارزة في المشاركات الخارجية وتقدم لاعبين يستحقون ان تسلط عليهم الأضواء، كما ان ملاكاتها الإدارة والتدريبية تعمل بشكل دؤوب وصولا إلى اعداد اللاعبين بصورة متميزة.