مركز الموهبة بكرة السلة يفتح ابوابه لطلبة متوسطة القناة

بغداد ـ الصباح الجديد:

ضيف مركز موهبة السلة مجموعة من طلبة متوسطة القناة للبنين في خطوة تهدف إلى اطلاع الطلبة وذويهم والملكات الإدارية والتدريسية بدور وزارة الشباب والرياضة وما تقدمه من خدمات للرياضيين ضمن مشروع الموهبة الرياضية ودور مركز السلة في احتضان الموهوبين وتوفير اجواء مناسبة لاعدادها بالصورة الإيجابية وتقديمهم إلى المنتخبات الوطنية والأندية.

وقدم مدير مركز موهبة السلة نصير احمد والمدربين د لؤي سامي وحميد رزاق وابراهيم جليل ومهند مهدي الشكر والتقدير إلى مدير متوسطة القناة فرند خليل مصطفى على الزيارة والحضور، مؤكدا فتح أبواب مركز السلة للطلبة الراغبين في الانضمام إلى فريق كرة السلة للموهبة الرياضية.

جدير بالذكر ان مدرب السلة للموهوبين مهند مهدي يعمل مدرسا لمادة التربية الرياضية في المتوسطة التابعة لمديرية تربية الرصافة الأولى في وزارة التربية وسبق ان استقدم اللاعب الموهوب مجتبى محمد من المتوسطة ذاتها الى مركز الموهبة الذي انضم حاليا لفريق شباب نادي دجلة الجامعة وكذلك نال اكثر من دعوة للمنتخبات الوطنية لفئتي الناشئين والشباب ومجتبى مواليد ٢٠٠٨ ويبلغ طوله ٢ متر و٧ سنتمترات.

من جانب اخر، نظم مركز موهبة كرة السلة في وزارة الشباب والرياضة بطولة ودية جمعت ٣ فرق هي مركز الموهبة ونادي الصيد ونادي شباب المشاهدة لمواليد ٢٠١١/٢٠١٣ وذلك لتعزيز الجانب الفني للاعبي هذه الفئة, ويشرف على تدريب فريق الموهبة الدكتور لؤي سامي وحميد رزاق ومهند مهدي وابراهيم جليل ويدير مركز الموهبة السلوية الكابتن نصير احمد.من جانبه أشار مدرب فريق شباب المشاهدة عباس شاكر إلى الفائدة الفنية للفرق الثلاثة ويشكل تنافس اللاعبين الواعدين نقطة إيجابية في خلق اجواء صحية لتطور مقدرتهم الفنية مشيرا إلى دور مساعده عمار عبد في تدريب اللاعبين وذكر ان اغلب لاعبي فريقه سيمثلون فرقهم في بطولة التربيات ضمن قاطع تربية الكرخ الثالثة / ابتدائي.

أما مدرب نادي الصيد الدكتور ايمن صارم فأشاد بخطوة إقامة البطولة الثلاثية الودية داعيا إلى تعزيزها كل شهر لأنها تعد خطوة مهمة جدا للارتقاء بإمكانات اللاعبين وتعزز تجربتهم في اللعب وتضاعف مهماتهم في الملعب وتودي في النهاية الى زيادة صقل مواهبهم وإعدادهم بالنحو الأمثل في عالم الكرة البرتقالية .

كما نظم مركز الموهبة الرياضية بكرة السلة في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات / وزارة الشباب والرياضة محاضرة عن السفر وكيفية التعامل في المطارات والطائرات ألقاها خبير الإدارة والتنظيم في مركز الموهبة الرياضية وائل محمد الذي قدم شرحا مفصلا للاعبي كرة السلة عن آليات التعامل في المطارات والتعامل بحذر ودقة مع الجميع.والمحاضرة ذاتها ستعرض لجميع مراكز الموهبة الرياضية تواليا كل يوم جمعة وسبت.وسبق للمحاضر ان قدم محاضرتين لمراكز الموهبة الأولى بعنوان الاستخدام الإيجابي لوسائل التكنولوجيا والثانية بعنوان النظافة.