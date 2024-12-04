السد يخطف تأهلا قاتلا ويلحق بالنصر الخسارة الأولى

العواصم ـ وكالات:

خطف السد القطري تأهلًا في الوقت القاتل إلى الأدوار الإقصائية من دوري النخبة الآسيوي، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه النصر السعودي بنتيجة 2-1 في القمة التي أقيمت على ملعب “الأول بارك” مساء أول أمس ضمن الجولة السادسة من دوري النخبة الآسيوي.

تقدم السد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 53، لكن النصر أدرك التعادل بهدف عكسي من رومان سايس في الدقيقة 80.وأحرز آدم وناس هدف الفوز للفريق القطري من ركلة جزاء في الدقيقة 90+11.ورفع السد رصيده إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن النصر، الثالث، ليضمن مقعده بين الثمانية المتأهلين عن الغرب إلى ثمن النهائي بغض النظر عن نتائجه في الجولتين الأخيرتين.

وكان النصر ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على العين الإماراتي في الجولة الخامسة، لكنه تلقى الخسارة الأولى له وللأندية السعودية في البطولة.وتجمد رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع الهلال الوصيف بفارق الأهداف، وخلف الأهلي المتصدر بـ3 نقاط أقل.بهذا الانتصار، نجح السد في إنهاء عقدة النصر التي دامت 5 سنوات، حيث فشل الفريق القطري في تحقيق أي فوز أمام “العالمي” منذ انتصاره (3-1) في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا خلال أيلول 2019.وخاض بعدها السد 4 مباريات ضد النصر في البطولة الآسيوية، تعادل مرتين وخسر مثلهما، قبل أن ينهي عقدة “العالمي” في مباراة اليوم، بعد 5 سنوات.

من جانبه، رد المغربي رومان سايس، مدافع السد القطري، اعتباره أمام النصر السعودي بعدما تغلب عليه لأول مرة في دوري النخبة الآسيوي.ونجح السد في الفوز على النصر 2-1 وألحق السد أول هزيمة بالفريق السعودي في البطولة، بعدما صمد في الجولات الخمس الأولى بـ4 انتصارات وتعادل.

وبرغم أن سايس سجل هدف النصر الوحيد بالخطأ في شباك فريقه، إلا أن المدافع المغربي حقق انتصاره الأول على “العالمي”.وخسر سايس المباراتين اللتين لعبهما ضد النصر في الموسم الماضي، عندما كان معارًا إلى الشباب السعودي.وانهزم المدافع المغربي مع الشباب بنتيجة 2-5 في ربع نهائي الموسم الماضي من كأس الملك، كانون الأول الماضي.كما خسر أيضًا بنتيجة 2-3 في الجولة 21 من الموسم الماضي للدوري السعودي، شباط الماضي.وكان النصر هزم الشباب برباعية دون رد في الجولة الرابعة من الموسم الماضي للمسابقة، في 29 آب 2023، قبل أن يتم سايس انتقاله إلى الليوث بنحو أسبوع واحد.

يتمنى فهد الهريفي، نجم النصر السابق، ألا يدفع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، بالقائد كريستيانو رونالدو في مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين.ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد على ملعب “الجوهرة المشعة” يوم الجمعة المقبل، في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي.وقال الهريفي، في تصريحات لبرنامج “رياضة سكوب”: “النصر مُقبل على مباراة كلاسيكو قوية ومهمة ضد الاتحاد، أتمنى ألا يلعب الفريق بنفس المنهجية التي ظهر بها اليوم أمام السد القطري”.

وأضاف: “صحيح أن الاتحاد خطير هجوميًا لكن لديه مساحات في الدفاع، ما يعني إمكانية تألق لاعبين مثل ساديو ماني وجابرييل أنجيلو، لا أتمنى أن أرى رونالدو وأندرسون تاليسكا، خصوصًا أنها مباراة خارج الديار”.وعن مباراة السد القطري قال الهريفي: “كي نكون صادقين، النصر لا يستحق الهزيمة، عنوان المباراة محمد سيماكان، تأثير غيابه كبير لأنه لا يوجد لاعب قريب من مستواه”.وتابع: “من الواضح أنه لا يوجد تحضير ذهني للاعبي النصر، أعتقد أن اللاعبين كانوا يفكرون في مباراة الاتحاد المقبلة، هناك أخطاء كثيرة في التمرير لم أشاهدها من قبل”.وخسر النصر من السد بنتيجة 1-2، اليوم الإثنين، ضمن الجولة السادسة من الدور الأول بدوري النخبة الآسيوي، وهي أول خسارة لفريق سعودي في البطولة.ورغم ذلك، لن يتأثر تأهل العالمي إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات، وتعادل، وخسارة.