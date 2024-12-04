إنزاجي أفضل مدرب في إيطاليا

روما ـ وكالات:

توج سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا عن الموسم الماضي 2023-2024.واختير إنزاجي كأفضل مدرب في العام خلال حفل “جران جالا ديل كالتشيو” الذي أقيم مساء أول أمس، بعدما قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإيطالي باكتساح.وتفوق سيموني على كل من جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا، الذي قاد فريقه للفوز بالدوري الأوروبي، وتياجو موتا المدرب السابق لبولونيا.وقال سيموني خلال الحفل: “بالطبع أنا سعيد جدا بالحصول على هذه الجائزة، خاصة من يد سباليتي (الذي سلمه الجائزة)”.وأضاف: “أريد أولا أن أشارك الجائزة مع لاعبي فريقي، لأنه لم يكن ممكنا أن أحصل عليها من دونهم، كما أشاركها مع النادي، الذي ضمن لنا كل ما نحتاجه، ومع الجماهير التي تدعمنا”.وواصل: “أشعر بتقدير كبير من قبل إنتر، وكنت في لاتسيو كذلك أيضا، النادي الذي كان حياتي لمدة 20 عاما كلاعب ومدرب. أنا سعيد جدا في إنتر وأتمنى البقاء لفترة طويلة”.