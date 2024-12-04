النعيمات يغيب بين 6 ـ 8 اسابيع

الدوحة ـ وكالات:

أعلن النادي العربي القطري مدة غياب نجمه الأردني يزن النعيمات.وكتب النادي القطري عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد: “أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم يزن النعيمات عملية جراحية تكللت بالنجاح بعد تعرضه لإصابة بالكتف ومن المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح ما بين 6-8 أسابيع”.

ويعتبر النعيمات أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية في السنوات القليلة الماضية، وصاحب الأهداف الحاسمة لمنتخب النشامى.وينتظر أن يكون النعيمات في أتم الجاهزية لمشاركة منتخب الأردن ما تبقى له من مباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وبدأ النعيمات مسيرته مع نادي سحاب الأردني وبزغ نجمه بصورة كبيرة وهو ما جعله ينتقل للأهلي القطري قبل أن يتعاقد أخيرا مع العربي القطري.