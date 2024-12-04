طيف سامي تناقش تقوية الشفافية في المؤسسات الحكومية

بغداد ــ الصباح الجديد :

أكدت وزيرة المالية طيف سامي ، أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

جاء خلال لقائها امس الثلاثاء ، وفق بيان الوزارة ، ممثل البنك الدولي في العراق جان كريستوف كاريه، ناقشا فيه كذلك سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي لدعم المشاريع التنموية والإصلاحات الإقتصادية.

ابدت الوزيرة حرص الحكومة العراقية تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية لضمان إستقرار الإقتصاد الوطني. وهي تعمل على تنفيذ تلك الإصلاحات بهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد الى جانب تقوية الشفافية في المؤسسات الحكومية.

في الاثناء ، أشاد ممثل البنك الدولي بجهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الإقتصادية وتنفيذ برامج تعزز الشفافية والكفاءة، معربًا عن استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع أولويات العراق التنموية.

العراق يتصدر لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية امس الثلاثاء، تصدر العراق لائحة البلدان عربيا في عدد الزائرين الى تركيا في تشرين الاول من عام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها ان “العراق احتل المرتبة الاولى بعدد الزوار الى تركيا خلال شهر تشرين الاول حيث بلغ 76 الفاً و785 سائحاً، مرتفعا بنسبة 1.47%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 73 الفاً و126 سائحا، ومنخفضا بنسبة 1.94 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 93 ألفا و80 سائحا”.

وأضاف أن “السعودية جاءت ثانيا بعدد السياح 44 ألفا و961 سائحا، تلاها لبنان ثالثا بعدد السياح الذي بلغ عددهم 21 ألفا و556 سائحا، ومن ثم الاردن رابعا بعدد 19 الفا و937 سائحا، ثم الكويت خامسا بعدد 11 الفا و581 سائحا، والامارات سادسا بعدد 6 الفا و857 سائحا، وقطر سابعا بعدد 3 ألفا و 535 سائحاً، واليمن ثامنا بعدد 2581 سائحا”.