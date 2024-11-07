الاتحاد الدولي للتنس يبدأ حملة تبرعات لضحايا فيضان فالنسيا

سابالينكا تضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي

العواصم ـ وكالات:

ضمنت البيلاروسية آرينا سابالينكا إنهاء الموسم الحالي في صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بعد خسارة البولندية إيجا شفيونتيك أمام الأميركية كوكو جوف أول أمس في البطولة الختامية للموسم في الرياض.

وحققت جوف فوزها الثاني على شفيونتيك المصنفة الثانية على العالم خلال 13 مواجهة مباشرة بينهما، وفازت عليها بمجموعتين متتاليين بنتيجة 6 /3 و6 /4 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية للمجموعة البرتقالية، لتحجز مقعدها في المربع الذهبي.وكانت سابالينكا صعدت إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول من العام الماضي للمرة الأولى، لكن شفيونتيك أنهت الموسم في الصدارة بعد فوزها بلقب البطولة الختامية.وحققت سابالينكا 56 انتصارا مقابل 12 هزيمة هذا الموسم وفازت بأربعة ألقاب من بينها لقبي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة ، لتحصد لقبها الثالث في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بعد أن فازت بلقب أستراليا المفتوحة أيضا في 2023.