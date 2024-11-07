ترمب يتلقى التهاني من قادة العالم بعد فوزه بالانتخابات

متابعة ــ الصباح الجديد :

توالت كلمات التهنئة من قادة العالم للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بعدما أعلن، أمس الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على حساب منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ومن لندن، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن تطلعه للعمل مع ترامب في السنوات المقبلة، مؤكدا أن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي.

وكتب ستارمر على إكس “أتطلع للعمل معكم في السنوات المقبلة. أعلم أن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي لسنوات قادمة“.

من جهته، هنأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ترامب، امس الأربعاء، على “فوزه المبهر“.

وقال على منصة إكس: “أقدر التزام الرئيس ترامب بنهج ‘تحقيق السلام باستخدام القوة’ في الشؤون العالمية. هذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل إحلال السلام العادل في أوكرانيا أقرب من الناحية العملية“.

ومن باريس، أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداده للعمل مع ترامب “كما تمكنا من فعله لمدة أربع سنوات”، داعيا إلى لعمل “بقناعاتنا وباحترام وطموح من أجل المزيد من السلام والازدهار“.

وهنأ المستشار الألماني، أولاف شولتس، ترامب، مؤكدا أنه يريد العمل مع الولايات المتحدة “من أجل تشجيع الازدهار والحرية“.

وقال المستشار الألماني على منصة إكس “تتعاون ألمانيا والولايات المتحدة معا منذ فترة طويلة بنجاح من أجل تشجيع الازدهار والحرية على جانبي الأطلسي. سنواصل القيام بذلك من أجل مصلحة مواطنينا“.

من جهته، وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهانيه لترامب.

ووصف أردوغان، في رسالة نشرها عبر منصة إكس، ترامب بـ”الصديق”، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزاً للعلاقات التركية الأميركية.

وأعرب الرئيس التركي عن تطلعه لإنهاء الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، لا سيما القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا ثقته في بذل المزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدلا.

واختتم أردوغان رسالته بالتعبير عن أمله في أن تكون نتائج الانتخابات مفيدة للشعب الأميركي “الصديق والحليف” وللإنسانية جمعاء.

كما انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى المهنئين، مؤكدة أهمية العلاقات الأوروبية الأميركية.

بدوره، هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ترامب، مؤكدا أن قيادته ستكون مفتاحاً للحفاظ على قوة التحالف العسكري، معرباً عن تطلعه للعمل معه لتعزيز السلام من خلال قوة الحلف.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عودة ترامب إلى البيت الأبيض بـ”التاريخية”، مشيرا إلى أنها تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة وتجدد الالتزام بالتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وهنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ترامب بعد إعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعرب الشيخ تميم، في رسالة نشرها عبر منصة إكس، عن تمنياته للرئيس ترامب بالتوفيق والنجاح في فترة ولايته القادمة، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين البلدين.

وأكد أمير قطر في رسالته على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جهته، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دونالد ترامب عقب إعلانه النصر.

وقال السيسي في منشور على موقع إكس “‏أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي“.

وتابع: “نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين“.

وهنأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قائلا على إكس : “أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع“.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، امس الأربعاء، تهانيه لدونالد ترامب، وقال إنه على استعداد للعمل معه.

وكتب سانشيرز في منشور على إكس: “تهانينا دونالد ترامب على فوزك وانتخابك رئيسا للولايات المتحدة الـ47. سنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية وعلى شراكة قوية عبر الأطلسي“.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنه يتطلع إلى تجديد التعاون مع دونالد ترامب، لتعزيز “الشراكة العالمية والاستراتيجية الشاملة” بين البلدين.

وأضاف مودي في منشور على موقع إكس “لنعمل من أجل تحسين أحوال شعبنا وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار عالميا“.