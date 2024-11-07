التعادل يحسم مواجهة نواذيبو والهلال السوداني في موريتانيا

نواكشوط ت وكالات:

حسم التعادل السلبي مباراة نواذيبو “حامل اللقب” والهلال السوداني التي جمعتهما مساء أول أمس في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الموريتاني الممتاز.التعادل رفع رصيد فريق الهلال إلى النقطة 14 يبقى بها في صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن نواكشوط كينج الوصيف.

وعلى الجانب الآخر، رفع التعادل رصيد فريق نواذيبو إلى النقطة 6 يأتي بها في المركز 11 بفارق الأهداف عن كيهيدي وإنتر نواكشوط صاحبي المركزين 12 و13.وكان الاتحاد الموريتاني لكرة القدم قد وافق على مشاركة الهلال والمريخ في البطولة المحلية بسبب توقف المنافسات الرياضية في السودان.الجدير بالذكر أن نادي نواذيبو هو بطل الدوري الموريتاني في المواسم الستة الماضية، على التوالي.