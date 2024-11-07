ديورانت يقود فينيكس صنز لفوز مثير على فيلالفيا سيكسرز

نيويورك ـ وكالات:

قاد كيفن ديورانت، فريقه فينيكس صنز لتحقيق انتصار مثير في الثواني الأخيرة على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (118-116)، في وقت مبكر من صباح أول أمس ببطولة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة للرجال “إن بي إيه“.

وكسر ديورانت، تعادل الفريقين بتسديدة ناجحة قبل 24 ثانية على نهاية اللقاء، ليمنح فريقه فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي والخامس على التوالي، ويفسد أول ظهور لبول جورج، نجم فيلادلفيا، مع فريقه الجديد.وعقب غيابه عن أول 5 مباريات في الموسم الحالي؛ بسبب كدمة في ركبته اليسرى، سجل جورج 15 نقطة وقام ب5 متابعات تحت السلة، بالإضافة لتقديمه 4 تمريرات حاسمة لزملائه في 32 دقيقة، لكنه أضاع تسديدة كانت من الممكن أن تعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة.في المقابل، أحرز ديورانت 35 نقطة لمصلحة فينيكس صنز في المباراة، بينما أضاف زميله برادلي بيل 17 نقطة، وسجل يوسف نوركيتش 15 نقطة، واستحوذ على 15 متابعة تحت السلة.ويخوض الفريقان، مباراتهما المقبلة في المسابقة يوم الخميس، حيث يستضيف فينيكس صنز فريق ميامي هيت، في حين يحل فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ضيفا على لوس أنجليس كليبرز.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز كليفلاند كافالييرز على ضيفه ميلواكي بكس (116-114)، وجولدن ستيت وواريورز على مضيفه واشنطن ويزاردز (125-112، وديترويت بيستونز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز (115-103)، وبوسطن سلتيكس على مضيفه أتلانتا هوكس (123-93).كما تغلب بروكلين نتس على ضيفه ممفيس جريزليس (106-104)، ومينيسوتا تمبروولفز على ضيفه شارلوت هورنيتس (114-93)، ودنفر ناجتس على ضيفه تورنتو رابتورز (121-119)، وساكرامنتو كينجز على مضيفه ميامي هيت (111- 110)، ويوتا جاز على مضيفه شيكاغو بولز (135-126).

وفاز هيوستن روكتس على نيويورك نيكس (109-97)، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه أورلاندو ماجيك (102- 86)، وبورتلاند ترابل بليزيرز على نيو أورليانز بيليكانز (118-100)، وإنديانا بيسرز على دالاس مافريكس (134-127)، ولوس أنجليس كليبرز على سان أنطونيو سبيرز (113-104)..