بعد إنجازه بنسبة 100% بدء عملية تسلم الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة للموانئ، امس الاثنين، عن بدء عملية تسلم الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير، مشيرة إلى أنه من المتوقع إنجاز الميناء بالكامل في العام المقبل.

وقال المدير العام للشركة العامة للموانئ، فرحان الفرطوسي، في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “نسبة الإنجاز في مشروع الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير وصلت إلى 100%”.

وأوضح الفرطوسي، أن “عمليات التسلم والتسليم قد بدأت، فيما بلغت نسبة إنجاز طريق الميناء 92%، وتتواصل الأعمال في باقي المشاريع الأخرى”.

وأشار، إلى أنه قد تم البدء بعملية إغراق الكتل الكونكريتية العشر التي تشكل النفق المغمور، استعدادا لنقلها إلى الموقع المخصص لإنشاء النفق بجزأيه، حيث يتألف الجزء الأول من مقتربات بطول 1200 متر، في حين يبلغ طول الجزء المغمور تحت قناة خور الزبير 1260 مترا.

وأضاف، “سيتم الإعلان عن الانتهاء الكامل من ميناء الفاو الكبير خلال العام القادم، حيث سنعلن عن تسلم المشاريع الخمسة بنسبة إنجاز 100%”.