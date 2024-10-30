تحرك آذربيجاني لتفعيل “مجلس الأعمال” مع العراق: يعزز إقامة تواصل مباشر

الصباح الجديد ــ وكالات:

نقل موقع “تريند” الاخباري عن وزارة الاقتصاد الأذربيجانية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين العراق واذربيجان في ايلول الماضي لتشكيل “مجلس رجال الأعمال” المشترك، سيسمح بتعزيز مبادرات رواد الأعمال في البلدين، وإقامة علاقات مباشرة بينهم، وتبادل الزيارات والاجتماعات والفعاليات المختلفة، الى جانب تفعيل تبادل المعلومات بين رجال الأعمال في بغداد وباكو.

وأشار التقرير الأذربيجاني ؛ الى انه من اجل تطوير التعاون بين اوساط الاعمال الاذربيجانية والعراقية في سياق “منتدى الأعمال” الاذربيجاني -العراقي الذي عقد في باكو في أيلول ، فقد جرى التوقيع على وثيقة إنشاء “مجلس الاعمال الاذربيجاني –العراقي”.

واوضح التقرير ان هذه الوثيقة الموقعة بين “وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الاذربيجانية” مع “اتحاد غرف التجارة العراقية”، تنص على تمثيل رواد الأعمال من البلدين في “مجلس الأعمال” المشترك بين الدولتين.

ونقل التقرير عن وزارة الاقتصاد الاذربيجانية، قولها إن “مجلس الأعمال” سيساهم في دعم مبادرات رواد الأعمال، وسيساعد في إقامة تواصل مباشر وتبادل الزيارات بينهم الى جانب عقد الاجتماعات والفعاليات المختلفة، وتبادل المعلومات بين رجال الأعمال.

وذكر التقرير؛ أن وثيقة إنشاء “مجلس الأعمال” المشترك، كان وقعها رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد الاذربيجاني اورخان محمدوف، ومن الجانب العراق رئيس اتحاد غرف التجارة عبد الرزاق الزهيري.