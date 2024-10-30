العراق في المرتبة الخامسة بقائمة الدول العربية المصدرة لـ”النافثا”

الصباح الجديد ــ وكالات:

احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول العربية المصدرة للنافثا خلال 9 أشهر من العام الحالي حسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).

وذكرت وحدة بيانات الطاقة في تقرير لها أن “متوسط صادرات الدول العربية من النافثا ارتفع إلى 1.59 مليون برميل يوميًا خلال المدة من كانون الثاني حتى نهاية أيلول 2024، مقابل 1.41 مليون برميل يوميًا في المدة نفسها من العام الماضي”.

واضافت ان “العراق سجل قفزة ملحوظة في متوسط صادرات النافثا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024 إلى 179 ألف برميل يوميًا، مقابل 79.66 ألفًا في المدة المقابلة من عام 2023، ليأتي في المركز الخامس بقائمة أكبر الدول العربية المصدرة للنافثا”.

وأشارت إلى أن “متوسط صادرات العراق من النافثا ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 175.62 ألف برميل يوميًا، مقابل 76.15 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي”.

ولفتت الوحدة إلى أن “الصادرات واصلت ارتفاعها في الربع الثاني من 2024 إلى متوسط 214.4 ألف برميل يوميًا، مقابل 69.74 ألف برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2023، قبل أن تبلغ 146.7 ألف برميل يوميًا، في الربع الثالث”.

وبين تقرير الوحدة؛ أن “دولة الإمارات تصدرت قائمة أكبر الدول العربية المصدرة للنافثا، كما أنها بالمرتبة الأولى عالميًا، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024، تلتها قطر والكويت والجزائر”.

والنافثا هي إحدى منتجات النفط الوسيطة التي يستحصل عليها في مصفاة النفط.

وتنقسم أنواع النافثا إلى قسمي : النافثا الخفيفة والنافثا الثقيلة. وتستخدم في المقام الأول في إنتاج بنزين السيارات كما تستخدم في الصناعات الكيماوية مثل تحضير الإيثيلين والبروبيلين. وتستخدم تلك المنتجات في صناعة اللدائن مثل بولي إثيلين وبولي بروبلين.