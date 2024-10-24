آل باتشينو يكشف عن قصة محاولة اختطافه من قبل معجبة

الصباح الجديد – وكالات:

كشف النجم العالمي آل باتشينو عن أنه كاد أن يختطف ذات مرة من قبل إحدى المعجبات التي عرضت عليه توصيله إلى المنزل عندما كان “في حالة سُكر”.

وكتب آل باتشينو في كتاب مذكراته الجديد Sonny Boy: A Memoir يتذكر أنه ذهب لتناول المشروبات مع شقيق زميله النجم العالمي جين هاكمان، ريتشارد هاكمان، “في مكان ما”، التقى بامرأة كادت تتسبب في قفزه من سيارتها.

وأشار آل باتشينو في كتابه: “كنت في حالة سكر لدرجة أنني لم أستطع العثور على طريقي إلى المنزل، وفى حينها قالت لي امرأة، “سأوصلك إلى المنزل”، وبدون تفكير، ركبت سيارتها معها”.

وتابع آل باتشينو: “لكن أثناء قيادتنا، أدركت أنها لم تكن تأخذني إلى المكان الذي كنت أقيم فيه، فقلت لها، “ماذا يحدث؟” فقالت لي، “سأخطفك”.

وأكد آل باتشينو في كتابه أن سلوك المرأة لم يكن مجرد مغازلة، وكتب:” أنا من جنوب برونكس، عندما أرى شخصًا مجنونًا يحاول فعل شيء بي، أعرف كيف أهرب، فقلت لها ” لن تفعلي ذلك، سأخرج.”، وقالت، “لا، واستمرت في القيادة”.

ثم كتب آل باتشينو إنه فتح باب السيارة وهدد بالقفز منه، وأشار في كتابه:”كنت في حالة سُكر، لكنني كنت مستعدًا للقفز من سيارة متحركة إذا اضطررت إلى ذلك”.

ولكن في النهاية وافقت المرأة على اصطحابه إلى حيث يقيم وفقا لـ آل باتشينو.