حلقات نقاشية ودراسات وورش عمل في جامعة البصرة للأرتقاء بالمسيرة العلمية وخدمة المجتمع

بحثت التعاون مع أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية

البصرة ـ سعدي السند:

زار رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي والوفد المرافق له اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية وكان في استقبالهم رئيس الأكاديمية وعمداء الكليات العسكرية..

وجاءت الزيارة لبحث اواصر التعاون المشترك بين الجامعة والاكاديمية واشراك طلبة الدراسات العليا والاولية في مختلف المجالات وتم اثناء الزيارة تفقد القبة الفلكية في الاكاديمية والتي تعتبر الثالثة على المنطقة العربية من ناحية التطور والحداثة.

ورشة عن القياس والتقويم في التربية و التعليم

ونظم مركز التطوير و التعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الإنترنت عن القياس والتقويم في التربية و التعليم.

وتهدف الورشة الى تنمية مهارات التدريسيين في إعداد الأختبارات للطلبة وادراك القياس والتقويم في ظل المستجدات التربوية الحديثة.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور عامر عبد النبي التعريف بالقياس والتقويم ومعايير الإختبار الجيد ووظائف وانواع الأختبارات التحصيلية والفرق بين التقييم والتقويم وخطوات انشاء وتصحيح الاختبار .

وأوصت الورشة بتغيير المفاهيم السائدة عن الأختبارات وإنشاء بنوك للأسئلة تضم أسئلة للأختبارات التحصيلية الإلكترونية لجميع التخصصات يفاد منها في تدريب المتأهلين لشغل مهنة التدريس

منهجية البحث العلمي بين النظرية والتطبيق

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر بجامعة البصرة ورشة عن منهجية البحث العلمي بين النظرية والتطبيق باستخدام برنامج (spss) في ضوء الدورة التأهيلية التي يقيمها المركز لخريجي الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه الراغبين في الحصول على رخصة مهنة التدريس .

وتهدف الورشة إلى التعريف بكيفية إجراء بحث علمي إبتداء من اختيار الموضوع وانتهاء بالنتائج التي يتم تحقيقها في ضوء الأهداف وباستخدام برنامج spss.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور عامر عبد النبي كيفية تحديد مشكلة البحث واهدافه وفرضياته وحدود البحث وتحديد المصطلحات ومجالات الإستفادة من الدراسات السابقة وصولا الى اتباع مناهج البحث العلمي في مجال الإختصاص واعداد ادوات جمع البيانات واستخلاص استنتاجات البحث في ضوء نتائج البحث والتوصيات والمقترحات فضلاً عن الإشارة الى المصادر وطرائق توثيقها في متن البحث وقائمة المصادر.

اما الجانب العلمي فقد شمل تعريف الباحثين ببرنامج الحقيبة الاحصائية للعلوم الإجتماعية spss من بدء الدخول للبرنامج والصفحات الرئيسة وكيفية تسمية المتغيرات ادخال البيانات وصولا الى طرائق إستخدام الوسائل الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات وتحقيق الأهداف.

الشخصية في ضوء نظرية بوصلة التفكير

ونظم مركز التطوير و التعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الإنترنت عن الشخصية في ضوء نظرية بوصلة التفكير ، واختيار طريقة التدريس المناسبة لكل نمط من انماط التفكير

وتهدف الورشة الى التدريب على معرفة المتدربين لنوعية شخصياتهم واختلافها حسب نمط تفكيرهم ليتدربوا على تطبيق ذلك في التعامل مع طلبتهم بقدر تعلق الامر بالفروق الفردية بين الطلاب.

وتضمنت الورشة التي قدمتها الدكتورة نداء محمد عرضاً لآلية عمل الدماغ في ضوء اخر الابحاث العلمية وإطلاق مقياس (هيرمان) للمشاركين لمعرفة الأجزاء المسيطرة على تفكيرهم.

وناقشت الورشة كيفية اعداد الدروس لكل نمط من الأنماط المسيطرة على تفكير الطالب بحسب النظرية التي صنفت الأنماط المسيطرة على الأشخاص من موضوعيين وتنفيذيين و ابداعيين ومشاعريين .

استخدام بعض الهائمات الحيوانية كأدلة حياتية

وناقشت دراسة في كلية الزراعة بجامعة البصرة استخدام بعض الهائمات الحيوانية كأدلة حياتية لتقييم نوعية المياه في شط العرب.

وتضمنت دراسة الباحثة الاء عبد العالي ميثم قياس بعض العوامل البيئية للماء شملت درجة حرارة الماء والأس الهيدروجيني والاوكسجين المذاب والمتطلب الحيوي للاوكسجين والشفافية والملوحة والاملاح الذائبة الكلية والمواد العالقة الكلية والعسرة الكلية وكلوروفيل-أ والنترات والنتريت والفوسفات.

وتهدف الدراسة الى تحديد أنواع وكثافة الهائمات الحيوانية عن طريق ربطها مع دليل نوعية المياه الكندي لتقييم نوعية مياه شط العرب.

وأوصت الدراسة بضرورة إستمرار إجراء البحوث والدراسات على مجاميع الهائمات الحيوانية لما لها من أهمية اقتصادية لأنتاج الأسماك ومعرفة حالة المسطح المائي.

حلقة نقاشية عن آفة حلم غبار نخيل التمر

ونظم مركز ابحاث النخيل في جامعة البصرة حلقة نقاشية عن آفة حلم غبار نخيل التمر وطرق مكافحتها ، وتهدف الحلقة التي حاضر فيها التدريسي حازم محسن علي التعريف بآفة حلم غبار النخيل وما تسببه من خسائر اقتصادية للمزارعين .

وتطرقت الحلقة الى شرح حياتية الآفة وطرق تكاثرها وكيفية التنبؤ بأوقات ظهورها مع ذكر الأصناف الحساسة والمقاومة للإصابة واهم الطرق الزراعية والكيميائية الوقائية والعلاجية لمقاومة هذه الآفة.