القوات البحرية الروسية والإندونيسية تبدأ أولى تدريباتها المشتركة

الصباح الجديد ــ وكالات:

انطلقت في مدينة سورابايا عاصمة إقليم جاوا الشرقية في إندونيسيا، أول تدريبات مشتركة للقوات البحرية الروسية والإندونيسية، تحت اسم “أورودا 2024” وذلك من 4 إلى 8 نوفمبر.

وتم الإعلان عن الفعالية في أغسطس الماضي، وستكون هذه أول تدريبات ثنائية بين القوات البحرية للبلدين منذ حصول إندونيسيا على استقلالها قبل 79 عاما.

وفي كلمته في حفل افتتاح التدريبات، قال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولشينوف: “يعتبر التعاون العسكري جزءا طبيعيا من العلاقات بين الدولتين، ويسعدني بشكل خاص أن أشير إلى وجود علاقات عميقة وصادقة للغاية بين القوات البحرية الإندونيسية والروسية. ولا شك في أن المناورات البحرية التي ستجري هذه الأيام في سورابايا وبحر جاوة، ستصبح تأكيدا جيدا للتواصل والصداقة القوية بين شعبينا”.

ويشار إلى أن تدريبات ” أورودا 2024″ المشتركة، ستتضمن مرحلتين: في القاعدة البحرية – ميناء سورابايا، والثانية بحرية في مياه بحر جاوة.

وفي وقت سابق، رست مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية في ميناء “تانغونغ بيراك” في مدينة سورابايا الإندونيسية عشية بدء المناورات الثنائية.

وتضم المجموعة البحرية الروسية 3 فرقاطات وهي “غرومكي” و”ريزكي” و” ألدار تسيدينشابوف”، وكذلك سفينة الدعم والتموين “بيتشينغا”.

وأكد قائد مجموعة السفن الروسية أليكسي أنتسيفيروف، أن المناورات البحرية المشتركة مع إندونيسيا، تعتبر إشارة لجيران إندونيسيا غير الوديين عن جهوزيتنا لتقديم المساعدة.