اليوم.. الأهلي المصري يلاقي بايرن ميونيخ الألماني

ضمن نصف نهائي مونديال الأندية

العواصم ـ وكالات:

يخوض الأهلي المصري مواجهة صعبة، اليوم الاثنين، أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر.. وتعتبر هذه المباراة الأولى للمارد الأحمر، أمام ممثلي أوروبا في مونديال الأندية، برغم خوضه 13 لقاءً على مدار 6 مشاركات في البطولة، حتى الآن، جاءت كالتالي:

واجه الأهلي أندية آسيا في المونديال 5 مرات، فحقق الفوز مرتين وخسر 3.. وكانت البداية أمام اتحاد جدة السعودي، في نسخة 2005، وانهزم الأهلي بهدف من دون رد.كما التقى أديلايد يونايتد الأسترالي، بعد انضمام استراليا للاتحاد الآسيوي، وكان ذلك في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، عام 2008، وخسر (1-0).. وتواجه نادي القرن الـ20 في إفريقيا مع هيروشيما الياباني، عام 2012، وحقق الفوز (2-1)، قبل أن يخسر أمام جوانجزو الصيني في 2013 (2-0).. وجاءت آخر المواجهات مع الدحيل القطري، في النسخة الحالية، وانتصر الأهلي (1-0).. لعب الأهلي 4 مباريات مع ممثلي الكونكاكاف، وكلهم من المكسيك، حيث فاز مرة واحدة وتلقى 3 هزائم.

وكانت ضربة البداية مع كلوب أمريكا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عام 2006، وفاز المارد الأحمر (2-1)..وانهزم الأهلي أمام باتشوكا عام 2008، في ربع النهائي بنتيجة (4-2)، قبل أن يسقط (2-0) أمام مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عام 2012.

وتلقى الأهلي أكبر هزائمه في البطولة العالمية، أمام مونتيري (5-1)، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، لنسخة 2013.

وواجه الأهلي فريقين من البرازيل، وكان اللقاء الأول في نصف نهائي نسخة 2006، عندما خسر أمام إنتر ناسيونالي البرازيلي (2-1)، والثاني أمام كورينثيانز لحساب الدور نفسه ، وانهزم الفريق المصري أيضا (1-0).. التقى الأهلي مع بطل أوقيانوسيا مرتين، حيث خسر أولا أمام سيدني الأسترالي (2-1)، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، لنسخة 2005، قبل أن يحقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في 2006، بنتيجة (2-0)، في ربع النهائي.

من جانب اخر، ثمَّن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم إماراتي، لإدارة نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم، بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ.. وقال الاتحاد الإماراتي، إن هذا التكليف جاء لثقة الأسرة الدولية بالصافرة الإماراتية، والتي تحقق نجاحات متواصلة في جميع المحافل الكروية الخاصة بالأندية والمنتخبات.. وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، قد عينت رسميا، طاقم حكام إماراتيا لمباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتم اختيار المونديالي محمد عبد الله حسن حكما للساحة، محمد أحمد يوسف مساعد أول، حسن المهري مساعد ثان، البرازيلية إيدينا ألفيش حكما رابعا، البحريني خميس المري حكما للفيديو والكندي درو فيشر حكم فيديو مساعد.وأوضح الاتحاد الإماراتي، أن الطاقم الإماراتي الدولي، أول طاقم كامل يتم اختياره لإدارة مباريات في بطولة كأس العالم للأندية، ويأتي هذا التعيين بعد المشاركات الناجحة والأداء المميز الذي قدمه خلال إدارته لمباريات مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

كما تم اختيار الطقام الإماراتي، في ظل الإشادة الدولية التي حظي بها خلال مشاركته في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، والتي أدار فيها عددا من المباريات أهمها مباراة فرنسا وبيرو، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة.