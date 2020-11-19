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صدر عن «دار ذات السلاسل للطباعة والنشر» كتاب «درس الزلق: وقفات في تجارة أبناء العاقول» لمؤلفه الكويتي سعد عبدالله الربيعان. يتناول الكتاب أبرز الدروس المستلهمة في التجارة والإدارة من العمل الكويتي الشهير «درب الزلق». وجاء ذلك خلال حفل التوقيع المقام في معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي ينعقد بدولة الإمارات حتى 14 نوفمبر الجاري.

الشارقة، 10 نوفمبر 2020: صدر عن «دار ذات السلاسل للطباعة والنشر» كتاب «درس الزلق: وقفات في تجارة أبناء العاقول» لمؤلفه الكويتي سعد عبدالله الربيعان. يتناول الكتاب أبرز الدروس المستلهمة في التجارة والإدارة من العمل الكويتي الشهير «درب الزلق». وجاء ذلك خلال حفل التوقيع المقام في معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي ينعقد بدولة الإمارات حتى 14 نوفمبر الجاري.

الكتاب هو أولى كتب المؤلف الخاصة، حيث شارك سابقاً في تأليف سلسلة إصدارات مثل كتاب «الاتصال الحكومي: النظرية والتطبيق»، و»نوادر إدارية»، و»دور الرأي العام في صناعة القرار الحكومي بدولة الكويت»، وبعض كتب السير الذاتية.

ويعتبر كتاب «درس الزلق» الأول من نوعه خليجياً في تحليل عمل فني من منظور ريادي وإداري، حيث تم إعداد محتواه وفق أسلوب مهني في تحليل المضمون الإعلامي من خلال رصد وتصنيف وتحليل الشخصيات الفنية والحوارات والمشاهد وفق ارتباطها بموضوع ريادة الأعمال. كما تضمن الكتاب مواداً حصرية ذات قيمة نوعية، مثل إجراء استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 500 مشارك حول مدى تأثير العمل على سلوكهم الريادي.

وشارك في كتاب «درس الزلق» نخبة من أبطال العمل والمرتبطين فيه من خلال مقابلاتهم المباشرة أو تحليل وتوثيق مقابلاتهم الإعلامية، فضلاً عن مشاركة نخبة من الأكاديميين من كليات العلوم الإدارية ورجال الأعمال في إثراء الدروس الريادية. وأخيراً، تضمن الكتاب اختباراً حصرياً لتحليل شخصيات «درب الزلق» من منظور تجاري وريادي للتعرّف من خلاله على أي الشخصيات أكثر قرباً وإنعكاساً لشخصيتك التجارية وفق أبرز شخصيات «درب الزلق»، ورصداً لبعض ما تناوله الإعلام أو الناس في حياتهم العامة حول هذا العمل الخالد منذ بثّه قبل حوالي 43 عاماً.

وفي حين أن حبكة العمل الكوميدي الشهير «درب الزلق» كانت في سياق توثيق التحولات التي شهدتها دولة الكويت في مرحلة ظهور النفط وتثمين المساكن، إلا أن هذا العمل قد قدّم مادة دسمة في التجارة والإدارة ممكن تلمّسها على شكل دروس ملهمة. فقد لعب أبطال العمل مثل الفنانين القديرين الراحلين عبدالحسين عبدالرضا (حسين- المغامر) وعلي المفيدي (قحطة- الحرفي) وخالد النفيسي (بوصالح- صاحب المشروع المنزلي) رحمهم الله، إلى جانب الفنان الكبير سعد الفرج (سعد- الأخ الشريك)، أدواراً ملهمة في كيفية التعامل مع المال في سياق التجارة والوظيفة والمشاريع العائلية.

يذكر أن مؤلف الكتاب سعد الربيعان هو الرئيس السابق لمجلس الأعمال الكويتي بدبي ومستشار إعلامي مرخص في العلاقات العامة وريادة الأعمال. ويتوافر كتاب «درس الزلق» في معرض الشارقة الدولي للكتاب من خلال جناح النشر «ذات السلاسل» بالإضافة إلى فروع الدار المنتشرة بدولة الكويت ومملكة البحرين. وسيتوافر قريباً عبر منصة «جملون» والصفحة الرسمية للكتاب .