الكاظمي يزور تدريبات اسود الرافدين في ملعب الشعب الدولي

درجال يشارك ضمن فعاليات معرض الأعمال الدولي روانة فرص 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:

زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مقر تدريبات المنتخب الوطني بكرة القدم، في ملعب الشعب الدولي.. ويخوض منتخب اسود الرافدين وحدته التدريبية الثانية في ملعب الشعب الدولي، بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا، تحضيرا لمباراتي الأردن واوزبكستان الوديتين في الإمارات يومي 12 و17 من الشهر الحالي.

ووجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة للاعب فريق القوة الجوية، حسن رائد، للانضمام إلى قائمة المنتخب التي ستخوضُ وديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري.. وشاركُ حسن رائد في تدريبات أسود الرافدين التي تقام على ملعب الشعب الدولي.

ويقود المدرب السلوفيني، كاتانيتش، الوحدة التدريبية الاولى بحضور جميع اللاعبين المدعوين للقائمة، اضافة الى المحترف في صفوف السيلية، مهند علي.. وتستمرُ تدريبات المنتخب الوطني على اديم ملعب الشعب يومي السبت والأحد، على ان يغادر الوفد الى الامارات اليوم الاثنين الموافق التاسع من هذا الشهر.

إلى ذلك، شارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، في أعمال الندوة الحوارية ضمن فعاليات معرض الاعمال الدولي روانگة فرص الذي يوفر فرص العمل والتدريب المهني للشباب في اربيل بمشاركة نخبة من المختصين في قطاع الاعمال والتوظيف والتدريب المهني .

وعبر درجال عن شكره للمنظمين وأهمية المعرض والموضوع الذي اقيمت من أجله الندوة الحوارية التي تضمنت طروحات مهمة لرسم خارطة طريق حقيقية للشباب نحو التوظيف وصناعة الفرص مشيراً إلى أن تحديث الأفكار والإستجابة لتجارب الاخرين المفيدة تقع على أهمية كبيرة في رسم طريق النجاح بمهنية عالية وتفكير عميق يجنبنا الفشل ، لافتاً إلى أن شباب اليوم يتمتعون بفرص مثالية أتاحها التقدم العلمي في وسائل الإتصال لسبر أغوار المعرفة والتمعن في الفرص والتدريب الذي أخذ انماطاً عدة.

وأضاف بالقول: نحن كمؤسسات راعية للشباب علينا الوقوف معهم متى ما إختلفوا لذلك، وهذا من صميم عملنا في وزارة الشباب فضلاً عن التخطيط المستقبلي الإستراتيجي لسنوات مستقبلية وعدم المراوحة في مكان واحد بأطر قديمة، والقصد هو التخطيط في إستثمار الموارد البشرية الشبابية الكفوءة أسوة بدول العالم المتقدمة، وأكد الوزير درجال أن لوزارة الشباب والرياضة مناهج مختلفة في العمل والتدريب لا تقف عند حدود مدينة أو محافظة ولكنها منفتحة على الجميع بمشاركة مؤسسات دولية ومدنية وحكومية.

وثمن الحضور تواجد وزير الشباب والرياضة وطروحاته الداعمة للشباب ومبادراته المتجددة في التدريب وخلق فرص العمل للشباب.