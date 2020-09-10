الفيفا يعلن تحديد 8 برامج لتطوير الكرة النسائية

منتخب إنجلترا للسيدات يبدأ في تصعيد الجيل الجديد

زيوريخ ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن إضافة 8 برامج جديدة تهدف إلى تطوير الكرة النسائية حول العالم بشكل أكبر.. وأوضح الفيفا أن أعضاءه الـ211 بإمكانهم التقدم بطلبات بشأن الحصول على مصادر إضافية وخبرة متخصصة لتطوير كرة القدم النسائية، على المستوى الوطني بين عامي 2020 و2023.

وتعتبر البرامج جزءا من «المرحلة التالية» للتطوير التي تتضمن حملات للكرة النسائية، وتطوير الدوريات، ومنح تعليمية وإرشادية للمدربين بالإضافة إلى برامج إعداد القادة في كرة القدم النسائية.

وخصص الفيفا في العام الماضي مليار دولار للكرة النسائية بين عامي 2019 و2022، وبإمكان كل اتحاد أن يتقدم بطلب الحصول على منح، من بينها 500 ألف دولار مخصصة للكرة النسائية.. وقالت ساراي باريمان رئيس قطاع الكرة النسائية في الفيفا: «الأداء المذهل وأكثر من مليار مشاهد تابعوا عبر التلفاز النسخة الماضية من كأس العالم للسيدات في فرنسا، يظهران إلى أي مدى وصلت الكرة النسائية».

وأضافت رئيس قطاع الكرة النسائية في الفيفا: «هدفنا هو تعميم الكرة النسائية بشكل أكبر، والعمل عن كثب مع الاتحادات الأعضاء سيسمح لنا القيام بذلك، ويجعل الكرة النسائية متاحة للجميع».

من جانب اخر، أعلن الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، القائمة الرسمية التي ستخوض معسكراً تدريبياً في الأسبوع المقبل، ضمن أيام الفيفا الدولية للمنتخبات النسائية، بهدف الاستعداد لكأس أمم أوروبا للسيدات 2022 التي ستستضيفها البلاد.

وشهدت القائمة انضمام لأول مرة 7 لاعبات جدد للمنتخب الإنجليزي، ليبدأ المدرب نيفيل في تصعيد الجيل الجديد، بغض النظر عن نهاية علاقته مع المنتخب في تموز 2021، وستتولى المدربة الهولندية سيرينا ويجمان المهمة بدلا منه.

والأسماء الجديدة هي اللاعبات الثلاث من مانشستر يونايتد كاتي زيليم، وإيلا تون، وميلي تورنر، ومن مانشستر سيتي المدافعة إسما مورجان، ومن تشيلسي لاعبة الوسط نيامه تشالرلز، ومن ليفربول المهاجمة رينسولا باباجيد، والمدافعة لوت ووبين موي التي لا تزال تبحث عن فريق. وشهدت القائمة أيضاً وجود الأسماء المعتادة كالمدافعة لوسي برونز، التي انتقلت اليوم إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قادمة من ليون الفرنسي التي فازت معه قبل أسبوعين بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وأكد المدرب نيفيل عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالقول: «ستهدف المعسكرات المقبلة إلى بناء فريق قادر على التنافس في أعلى مستويات المسابقات العالمية، ومنها كأس أوروبا 2022 وكأس العالم للسيدات 2023». وختم بالقول: «من المهم أن نوفر أكبر عدد ممكن من الفرص لبعض أفضل المواهب الشابة في البلاد». إلى ذلك، أعلنت الهولندية سيرينا ويجمان، مدربة منتخب هولندا للسيدات، القائمة الرسمية، التي ستواجه صاحب الأرض منتخب روسيا، في 18 أيلول الجاري، في إطار تصفيات كأس أوروبا للسيدات 2022 بإنجلترا.. واضطرت المدربة ويجمان (50 عامًا) لضم 24 لاعبة بالقائمة، أكثر من العدد المطلوب (23 لاعبة).. وأوضح الاتحاد الهولندي عبر موقعه الرسمي، أن سبب إضافة لاعبة يعود لعدم التأكد من موافقة فريق فاليرينغا النرويجي، على انضمام اللاعبة شيريدا سبيتس للمنتخب.

ونوه الاتحاد أن الفريق النرويجي يتخوف من سفر لاعبته إلى روسيا، والتي لا تنتمي إلى بند ما يسمى (الإعفاء الرياضي)، وفي حال ذهاب سبيتس لروسيا فإنها ستكون مُلزمة بالحجر صحي لمدة 10 أيام عند عودتها من المباراة الدولية.

وأكد الاتحاد الهولندي أن الفيفا بالتشاور مع اليويفا، وافق على أحقية الأندية في رفض انضمام لاعبيها للمباريات الدولية بسبب جائحة كورونا، وما يرافقها من الحجر الصحي الإلزامي، الذي يحرم الأندية من الاستفادة بلاعبيها الدوليين في الدوريات المحلية.

يذكر أن منتخب هولندا يتصدر المجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا للسيدات 2022 برصيد 18 نقطة، متقدمًا بفارق 8 نقاط عن منتخب روسيا الوصيف.