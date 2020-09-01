الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يزور البلاد غدا

الصباح الجديد – وكالات

كشفت مصادر حكومية امس الاثنين أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم بأول زيارة رسمية له الى البلاد يوم غد الأربعاء، تعبر عن وقوف فرنسا الى جانب العراق في وجه الأزمة التي تعصف بها.

ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور البلاد منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في أيار الماضي، وتستغرق يومًا واحدًا عقب زيارته لبيروت.

وقال المصدر إن الرئيس ماكرون سيلتقي رئيس الوزراء والرئيس العراقي ومن المؤمل أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين”. وأكد مسؤولان عراقيان آخران هذه الزيارة لكن قصر الاليزيه لم يؤكدها حتى الآن.

ووفقا لمصادر عراقية، ستركز الزيارة على السيادة العراقية، في ظل اصرار بغداد على السير في طريق مستقل بعيداً عن المواجهة بين حليفيها واشنطن وطهران.

وكانت زارت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي البلاد في 27 من الشهر الماضي، التقت خلالها مسؤولين في بغداد واقليم كردستان.