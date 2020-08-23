الجنوب يشتعل غضبا…هدم وإحراق مقرات لأحزاب في الناصرية

الصباح الجديد-متابعة

أقدم محتجون عراقيون غاضبون صباح امس السبت، على هدم عدد من المقار الحزبية في مدينة الناصرية جنوبي البلاد، بعد ساعات من انفجار دراجة نارية داخل ساحة الاحتجاج الرئيسية في المدينة.

وتناقلت وسائل اعلام محلية أن عمليات الهدم شملت مقر حزب الدعوة، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ومنظمة بدر التابعة لهادي العامري

وقبل ذلك شهدت المدينة مساء امس الأول الجمعة عمليات حرق لمقرات تابعة لأحزاب ومليشيات، من بينها مقر عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري.

وتسبب انفجار الدراجة المفخخة التي استهدفت إحدى خيام المحتجين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بإصابة عدد من الأشخاص واحتراق الخيمة بالكامل، مساء الجمعة.

وشهدت مدينة الناصرية، منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، عمليات حرق مشابهة لمقرات الأحزاب والميليشيات التي يقول المحتجون إنها أصبحت منطلقا لشن هجمات ضدهم

وفي مدينة البصرة، أضرم محتجون النار في البوابة الخارجية لمدخل مبنى مجلس النواب في البصرة.

كما حدث اشتباك للمتظاهرين مع قوات الأمن برشقهم بقنابل مولوتوف.

وأصيب ثمانية على الأقل من قوات الأمن في الاشتباكات، وفق ما ذكر المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان علي البياتي.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا للمطالبة باستقالة محافظ البصرة أسعد العيداني بعد مقتل ناشطين اثنين رميا بالرصاص بالمدينة الأسبوع الماضي.

وقتلت الناشطة رهام يعقوب رميا بالرصاص في البصرة يوم الأربعاء على يد مجهولين. وقبلها بأيام قتل مسلحون الناشط تحسين أسامة، الذي شارك في مظاهرات أكتوبر، ما دفع عشرات المحتجين للخروج للشوارع. وردت الشرطة بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين.

وردا على ذلك أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قائد شرطة البصرة رشيد فليح. إلا أن المتظاهرين قالوا إن ذلك ليس كافيا، منددين بعدم اتخاذ الحكومة أي خطوة بشأن مقتل الناشطين. وحملوا لافتات تدعو لمحاسبة قتلة الناشطين.