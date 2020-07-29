نائب كردي يطالب بكشف حقيقة ونوع عقود نفط الإقليم الخمسينية مع تركيا

السليمانية ـ عباس اركوازي:

وجه عضو مجلس عضو اللجنة المالية بمجلس النواب هوشيار عبد الله طلباً الى وزير النفط في الحكومة الاتحادية دعا فيه الى اطلاع مجلس النواب على تفاصيل الاتفاق النفطي طويل الاجل الذي وقعته حكومة الاقليم مع تركيا.

وقدم عبد الله طلباً الى وزير النفط في الحكومة الاتحادية حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، استفسر فيه عن تفاصيل الاتفاق النفطي طويل الاجل الذي وقعته حكومة الاقليم مع تركيا الذي يمتد لمدة خمسين عاماً.

وطالب عبد الله في رسالته وزير النفط بالكشف عن تفاصل العقد الذي وقعته حكومة الاقليم مع تركيا، نظرا لعدم وجود اية وثيقة او عقد او مستمسك او دليل لدى برلمان الاقليم حول كيفية وطبيعة ونوع تلك العقود وحجم الايرادات المتحققة من وراء تصدير وبيع النفط من حقول الاقليم.

واستفسر عبد الله عن مصير الاتفاق الذي تسعى حكومة الاقليم لتوقيعه مع الحكومة الاتحادية ولماذا لحد الان لم يتم التوصل الى اي نتائج واضحة في هذا الاطار.

واشار الى ان المسؤولين في حكومة الاقليم غير صادقين مع شعب كردستان وهم يبتكرون الاكاذيب لتهدئة الشارع وامتصاص الغضب الشعبي.

واكد، ان ابرز نقاط الخلاف مع الحكومة الاتحادية يكمن في الية تسليم النفط او وارداته الى الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يتحكم بملف النفط في الاقليم، وان الاحزاب الاخرى المشاركة في السلطة وتقول بانها مطلعة على ملف النفط هي غير صادقة وتجانب الحقيقة وتحاول التغطية على حقيقة تحكم الديمقراطي وسيطرته على ملف النفط.

واوضح ان الاتفاقية الخمسينة التي وقعها الحزب الديمقراطي يرهن نفط الاقليم الى تركيا، وان عدم قدرة الاقليم على تسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية، اكبر دليل على ان الحزب الديمقراطي وحكومة الاقليم فقدوا السيطرة والتحكم بهذا الملف، وان اقرار الاخير في هذا الملف الحيوي بيد تركيا وليس حكومة الاقليم.