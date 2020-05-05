مركز الموهبة يشكل مرحلة مفصلية في رعاية الشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب والرياضة الدكتور اكرم نعيم، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المركز الوطني لرعاية الموهبة الشبابية، يشكل مرحلة مفصلية في إطار الاهتمام ورعاية المواهب الشبابية من خلال تخصيص الأموال المطلوبة من باب المنح والتبرعات.

وأضاف نعيم في تصريح لـ(قسم الإعلام والاتصال الحكومي) إن مشروع مراكز الموهبة الشبابية الذي تم تبنيه في هيئة الرأي بوزارة الشباب والرياضة يعد من المشاريع المهمة التي تهدف إلى رعاية الموهوبين في المجالات الفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها من المجالات في العاصمة بغداد والمحافظات، إذ سنسعى إلى تفعيل منتديات الثقافة والفنون والرعاية العلمية في مديريات الشباب والرياضة لـ تأخذ دورها الصحيح، واستحداث قسم في وزارة الشباب والرياضة يُعنى برعاية الموهبة الشبابية وبالتالي نستطيع افتتاح مدارس للموسيقى والفن التشكيلي، ومنتديات للشعر والمقالة والقصة وأيضا الاهتمام بالمواهب العلمية.

وبين مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة، إن العمل مع مديريات الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات سيرفع درجات التنسيق وتعشيق الجانب الإداري وهو ما يصب في دعم ورعاية شبابنا، فيما أوضح إن الوزارة تسعى جاهدة إلى إعادة ارتباط مديريات الشباب والرياضة بها لكي يكتمل الأداء الإداري والقانوني والمالي ونستطيع الحصول على مخرجات ايجابية لهذا المشروع الذي سيخدم شريحة كبيرة من الشباب ويُنشط عمل المنتديات.

وتابع بالقول، انه سيتم الاستعانة بالخبرات في الوزارات الأخرى ولاسيما وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ومنظمات المجتمع المدني من اجل تنفيذ مفردات المنهاج السنوي بغية إعداد الشباب وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية والعلمية، وإعداد قاعدة شبابية وفق أسس علمية، واكتشاف وتأهيل المواهب الشبابية.