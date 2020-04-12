من التسول إلى المنصات.. قصة عارضة أزياء شهيرة

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لعارضة الأزياء الفليبينية ريتا غافيولا وظهرت فيها وهي تتسول في الشوارع وذلك قبل أن تنتقل إلى منصات العروض العالمية.

وفي تفاصيل هذا الانتقال أنها التقت في العام 2016 مصادفة مصوراً محترفاً من بلدها وجذبه جمالها الطبيعي فالتقط صورة لها لم تلبث أن انتشرت على نطاق واسع بحسب (مجلة لها).

ولفتت الصورة انتباه عدد من ملكات جمال الفليبين السابقات وبادرن إلى تقديم المساعدات لها من أجل انتشالها من الفقر.

وعلى إثر ذيوع شهرتها بدأت تتلقى عروضاً للترويج لدور أزياء عالمية وعلامات تجارية كبرى. وهكذا تحولت إلى عارضة شهيرة وأصبح لديها أكثر من 122 ألف متابع على حسابها الخاص على “إنستغرام”.

وتنشر العارضة، 17 عاماً على هذا التطبيق الكثير من صورها واللافت أنها ما زالت تحافظ على ملامحها الطبيعية وعلى عفويتها برغم الشهرة الكبيرة التي حققتها وهو ما يجذب إليها المزيد من المتابعين. وعلقت على أحدث صورة نشرتها: “الحياة أشبه بالمرآة، ابتسم لها وستبتسم لك في المقابل”.