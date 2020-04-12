  • الأحد , 12 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • منوعات
  • من التسول إلى المنصات.. قصة عارضة أزياء شهيرة

من التسول إلى المنصات.. قصة عارضة أزياء شهيرة

منوعات
التعليقات على من التسول إلى المنصات.. قصة عارضة أزياء شهيرة مغلقة
52 views

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لعارضة الأزياء الفليبينية ريتا غافيولا وظهرت فيها وهي تتسول في الشوارع وذلك قبل أن تنتقل إلى منصات العروض العالمية.

وفي تفاصيل هذا الانتقال أنها التقت في العام 2016 مصادفة مصوراً محترفاً من بلدها وجذبه جمالها الطبيعي فالتقط صورة لها لم تلبث أن انتشرت على نطاق واسع بحسب (مجلة لها).

ولفتت الصورة انتباه عدد من ملكات جمال الفليبين السابقات وبادرن إلى تقديم المساعدات لها من أجل انتشالها من الفقر.

وعلى إثر ذيوع شهرتها بدأت تتلقى عروضاً للترويج لدور أزياء عالمية وعلامات تجارية كبرى. وهكذا تحولت إلى عارضة شهيرة وأصبح لديها أكثر من 122 ألف متابع على حسابها الخاص على “إنستغرام”.

وتنشر العارضة، 17 عاماً على هذا التطبيق الكثير من صورها واللافت أنها ما زالت تحافظ على ملامحها الطبيعية وعلى عفويتها برغم الشهرة الكبيرة التي حققتها وهو ما يجذب إليها المزيد من المتابعين. وعلقت على أحدث صورة نشرتها: “الحياة أشبه بالمرآة، ابتسم لها وستبتسم لك في المقابل”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة