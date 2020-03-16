بومبيو يطالب عبدي المهدي بمحاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي

ابلغه ان اميركا ستتخذ إجراءاتها عند الضرورة

الصباح الجديد ـ وكالات:

ابلغ وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدي المهدي امس الاثنين، ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت معسكر التاجي مؤخرا، مشددا أن امريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال “الأرواح الأمريكية”.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزراة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في تصريح صحفي إن وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اول أمس لمناقشة الهجمات الأخيرة على القاعدة العسكرية العراقية في التاجي.

واضافت المتحدثة أن “الوزير بومبيو أكد مجدداً على واجب الحكومة العراقية بالدفاع عن أفراد التحالف الدولي الذين يدعمون جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش، كما وأكد الوزير بومبيو أنه يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات”.

وأشار الوزير بومبيو، بحسب المتحدثة، إلى أن “أمريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الأرواح الأمريكية وسوف تتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس”.