النصر يقترح ان تكون الحكومة المقبلة مصغرة وتعمل على اجراء انتخابات مبكرة

اكد مشاركته في اختيار المرشح لرئاستها

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي مشاركته في اختيار مرشح للحكومة المقبلة، واضعا ست مقترحات مستقبلية لها منها، اجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر بيان صادر عن الائتلاف: “إنطلاقا من واجبنا تجاه الشعب والدولة، فانّ ائتلاف النصر اشترك ويشترك باجتماعات ومشاورات مع القوى السياسية ونخب المجتمع وناشطي الساحات لهدف ايجاد حل وطني للازمة الراهنة”.

وأكد ائتلاف النصر انّ “ما يهمه ويؤكد عليه دوما هو ما يتصل بمعايير اختيار المكلّف ومهام المرحلة الانتقالية، وهنا فانّ موقفنا من اي مرشح يتلخص بتاكيدنا على المعايير والمهام وتلبية مطالب الشعب، والنصر لا ولن يكون عقبة امام اي مرشح لرئاسة الوزراء على وفق رؤيته ادناه:

1 – وطنية وحيادية ونزاهة المكلّف بادارة الحكم.

2- يشكّل المكلّف حكومة مصغرة لادارة المرحلة الانتقالية لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية.



3- مهام الحكومة القادمة هي اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ اقصاه 2020/12/31، وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.

4- إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني.

5- إشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية ، لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية.

6- تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للاشراف على المهام التالية: اجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن.