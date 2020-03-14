حنان مطاوع تعتذر عن “سكر زيادة” بسبب “بنت القبايل”

الصباح الجديد – وكالات:

اعتذرت الممثلة المصرية حنان مطاوع للممثلتين المصريتين نادية الجندي ونبيلة عبيد عن المشاركة في مسلسلهما الجديد “سكر زيادة” كضيفة شرف والذي كان يحمل عنوان “نساء من ذهب” بعدما رشحها المخرج وائل إحسان للظهور في مشهد محوري خلال الأحداث الى جانب بطلتي العمل، إلا أن حنان اضطرت للاعتذار بسبب انشغالها في تصوير مسلسلين هما “بنت القبايل” ومسلسل “القاهرة كابول” والذي يشاركها البطولة فيه طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

‎مسلسل “سكر زيادة” تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب الى “السيت كوم” ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف من النجوم الكبار منهم هيفـــــاء وهبــي، وأحمد فهمي، وروجينا، وبيومي فؤاد، إضافة إلى عدد من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا‪. ‬‬‬‬‬