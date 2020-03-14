“دودج” تحضر مفاجأة لعشاقها

الصباح الجديد – وكالات:

تتوجه أنظار عشاق سيارات البيك آب الكبيرة إلى التحفة المميزة التي ستطلقها دودج هذا العام، والتي ستكون إحدى أقوى مركباتها على الإطلاق.

ومن أكثر ما سيميز سيارة Ram Reable TRX هيكلها الكبير المصمم ليوحي بالقوة والفخامة، وعجلاتها العملاقة المدعمة بنظام تعليق خاص يساعد المركبة على اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

ومن نقاط الجمالية الأخرى في هذه السيارة تداخل اللونين الأسود والفضي في تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وفي العديد من أجزاء الهيكل، وكذلك تصميم المصابيح التي توحي بالعصرية.

ومثل كل سيارات دودج الحديثة زودت هذه السيارة بقمرة متطورة بنحو كبير، فيها أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وشاشات تعمل باللمس منها شاشة بمقاس 12 بوصة، ومقود مزود بأزرار للتحكم بأنظمة القيادة والصوت، إضافة إلى أنظمة كهربائية خاصة للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها.

وسيمنح هذه السيارة القوة والرشاقة في الحركة محرك جبار بثماني أسطوانات وسعة 6.2 ليترات وعزم 700 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بثماني مراحل.