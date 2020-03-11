وزيرالتجارة يؤكد تجهيز مفردات البطاقة التموينية 87 % من المنتج المحلي

اعلن انجازات الوزارة بنجاح الموسم التسويقي للحنطة والشلب

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني انجازات الوزارة منذ تسلمه الوزارة لغاية الان ، مبينا ان أبرزها اعتماد المنتج المحلي بتجهيز مفردات البطاقة التموينية ونجاح الموسم التسويقي لمحصولي الحنطة والشلب.

وقال الوزير العاني في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه ان”من اهم الانجازات المتحققة للوزارة هو استحداث مشروع البطاقة الذكية الالكترونية بالتنسيق مع البرنامج الغذاء العالمي، لغرض التغلب على السلبيات والمعوقات التي تواجه العمل بملف البطاقة التموينية، فضلا عن إعفاء العائلات النازحة نتيجة الوضع الأمني من المبالغ المترتبة بذمتهم عن تسلمها الحصة التموينية، واعفائها من اقيام الحصص التموينية المصروفة خلافا للتعليمات لعدم تمكنها من التسديد”.

وأضاف الوزير أن “من بين الانشطة ايضا انجاز منظومة الكترونية لإصدار اجازات وهويات الاستيراد تربط بكل الاقسام، إضافة إلى إغاثة العائلات المتضررة خلال السيول من المحافظات واسط وميسان وصلاح الدين ، لافتا إلى ان اعتماد الوزارة المنتج الوطني بنسبة 87% في تجهيز مفردات البطاقة التموينية ، مشيرا إلى أن “الكمية المسوقة من محصول مادة الحنطة المحلية لعام 2019 بلغت أعلى المستويات، فضلا عن تحقيق نسب انجاز متقدمة تختلف عن السنوات السابقة من حيث التجهيز والنوعية، والاهتمام الاستثنائي لحملة تسويق الشلب المتواصلة في ثماني محافظات”.

ومن الانجازات ايضا قال الوزير العاني: “انتخاب ممثل العراق رئيسا دائما للجنة الملكية الفكرية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالجامعة العربية، فضلا عن دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب لعام 2019 وبنسبة 95% حيث بلغ المبلغ المصروف تريليونا و23 مليارا و698 مليونا و499 ألف دينار”.

وتابع الوزير من الانشطة كذلك، توفير طاقات خزنية باستعمال الحواجز الكونكريتية، وتخفيض نسبة رسوم تسجيل الشركات للشباب الذين هم تحت سن الـ25 عاما”، لافتا إلى “العمل على انجاز مسودة مذكرات تفاهم مع دول الجوار والعربية ودول أميركا وتعاون سلامة الحبوب مع روسيا”.

ولفت الى، أنه “تم ايضا تجهيز العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية بواقع (12) حصة سنويا من مادة الطحين، فضلا عن اقامة معارض تخصصية داخلية بواقع (51) معرضا شمل قطاعات صناعية وزراعية وتجارية وتكنولوجية واتصالات وإعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية المتوقفة بسبب عدم توفر السيولة المالية”.

على صعيد متصل طمأنت وزارة التجارة المواطنين باستمرارها بتوزيع مفردات البطاقة التموينية في ظل الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما حذرت المتلاعبين بالأسعار في الأسواق المحلية .

وذكرت الوزارة ان”مراكز تجهيز مفردات البطاقة التموينية على المواطنين من دون توقف، وموظفيها من العاملين في المخازن والمراكز التموينية غير مشمولين في عطلة 50% التي اعلنت عنها خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا”، مبينة ان”الوزارة حريصة على توفير المفردات وضمان توزيعها على المواطنين في الوقت المحدد”.

واضافت، ان”السلع والمواد الغذائية متوفرة في الاسواق ونتابع من خلال الاجهزة الرقابية لرصد الاسعار باستمرار، للحيلولة دون رفعها من قبل المتلاعبين ومستغلي الازمات”، محذرة المتلاعبين من”رفع الاسعار وانها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم”.