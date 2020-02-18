كيرك دوغلاس رحيل سبارتكوس، القرصان الأحمر، الرجل المحترم

مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من نصف قرن ، تلك هي مسيرة نجم هوليوود الراحل كيرك دوغلاس، الذي توفي مؤخرا عن عمر جاوز المئة بثلاث سنين.

ذاكرة المشاهد العربي عموما والعراقي خصوصا، ترتبط الى الأدوار المهمة التي لعبها، في معظم أفلامه ، والتي عرضت في حينها بأرقى صالات السينما في بغداد ، مثل سينما غرناطة ، وسمير أميس ، حيث شهد فيلم سبارتكوس اقبالا كبيرا ، وأستمر عرضه لعدة أسابيع ، قبل ان ينتقل الى صالات الدرجة الثانية ، مثل صالة سينما شهرزاد والرصافي ، ليأتي بعد ذلك فيلم القرصان الأحمر ، ومن ثم فيلم شعاع عند حافة العالم ، ولتعرض له صالة سينما سمير أميس ، الفيلم الذي شاركه البطولة فيه النجم الإيطالي الراحل جولينا جيما.

برغم توقفه عن التمثيل بسبب تقدمه في السن ، الا انه بقي حاضرا في ذاكرة المشاهد العراقي ، خصوصا الجيل الذي شاهد تلك الأفلام أيام عرضها.

دوغلاس شارك في أكثر من 90 فيلما في مسيرته الطويلة جعلته واحدا من أكبر نجوم الشباك في الخمسينيات والستينيات.

يذكر ان النجم كيرك دوغلاس لعب دورا رئيسا في كسر قائمة هوليوود السوداء، التي تضم ممثلين ومخرجين ومؤلفين جرى تهميشهم مهنيا بسبب صلات بالحركة الشيوعية في الخمسينيات. وقال دوغلاس إنه فخور بهذا أكثر من فخره بأي فيلم قدمه، فيما قال الممثل والمخرج روبر اينرعنه» سيظل دوغلاس أيقونة عظيمة في هوليوود، حيث تقدم الصفوف لكسر القائمة السوداء»

وتدفقت كلمات الرثاء من هوليوود. وقال الممثل والمخرج روبراينر على تويتر إن دوغلاس «سيظل دوما أيقونة بين عظماء هوليوود. تقدم الصفوف لكسر القائمة السوداء».

كاظم مرشد السلوم