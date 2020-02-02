فيديو جريء لميس حمدان يثير الجدل

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت الفنانة ميس حمدان على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو جريء أثارت به الجدل بين متابعيها، حيث ظهرت فيه بملابس عارية البطن وهي ترقص وعلقت على الفيديو قائلة: “عاش يا نسر، لدي يوم في الاسبوع امارس به الرياضة على انغام موسيقى عربية وارقص البلدي لأكسر ملل الجيم واحرق الكثير من الكالوريز من اجل الحركة السريعة، ليست لدي مشكلة لو اعتذرت جوهرة عن حضور حفلة عرس ويمكن ان احل محلها، اصدقائي يطلبون مني ان اعطي دروسا، إلا أنها تلقت تعليقات حملت هجوماً حاداً عليها مما دفعها لحذف الفيديو سريعاً.

ووجهت لها شقيقتها دانا حمدان رسالة بسبب الهجوم عليها قائلة: “أنا اعرف ان الكثير من الناس سيعدون ان الذي اكتبه من اجل شقيقتي، لكنني فعلا من اشد المعجبين بها كفنانة تستحق ماهو اكبر بكثير، انا واثقة ان هذا اليوم سيأتي وهو قريب جدا، انت مبدعة ومتعددة المواهب، انسانة مجتهدة وسيأتي اليوم الذي سيقف فيه الجميع ويصفق لك بحرارة لان هذا هو مقامك الحقيقي وقيمتك التي تستحقينها”.