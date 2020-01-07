شهد يطمح لاعادة إنجاز قطر والبداية من أستراليا اليوم

نهائيات آسيا تحت سن 23 تدخل مرحلة الجدية

بانكوك ـ حسين سلمان*

دخلت بطولة آسيا بكرة القدم أمس والمقرر انطلاقها اليوم الاربعاء، مرحلة الجدية بانعقاد المؤتمر الفني تلاه الطبي ومن ثم الصحفي لمباريات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى والتي تضم منتخبات العراق وتايلند واستراليا والبحرين.

ويلتقي اليوم الاربعاء منتخب العراق بطل عام 2013 مع أستراليا على ستاد ثاماسات في الساعة الواحدة والربع ظهرا بتوقيت بغداد المحلي الخامسة والربع عصرا بتوقيت العاصمة التايلندية بانكوك، في حين تتقابل تايلاند المضيفة مع البحرين على ستاد راجامانغالا في الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت بغداد، الثامنة والربع مساء بتوقيت تايلند، ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى، وتنقل المباراتان على قناة (بي ان سبورت 5).

واشار مدرب المنتخب الاولمبي العراقي بكرة القدم عبد الغني شهد أمس قبل مباراة استراليا في افتتاح نهائيات اسيا للمنتخبات الاولمبية المقرر انطلاقها في تايلند اليوم الاربعاء، انه يعرف المنتخب الاسترالي جيدا.

وقال شهد في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء استراليا ،» لدينا طموحات كبيرة باعادة انجاز قطر ، ونمتلك لاعبين واعدين مؤهلين للتأهل الى اولمبياد طوكيو، مثلما حدث في ريو دي جانيرو 2016».

واضاف» اما بالنسبة لاعمار اللاعبين ففريقنا مشارك ضمن السن القانوني المحدد في لوائح الاتحاد الاسيوي وحساباتنا الحالية تنصب في المجموعة فقط ولدينا معلومات كافية عن كل الفرق التي هي الاخرى تشارك بالاعمار القانونية».

وبين» بالتاكيد مباراة استراليا الاولى هي مدخل للبطولة ولدينا معلوت وافية عن الفريق الاسترالي وان ابعاد اربعة لاعبين منه هي نقطة ايجابية للفريق العراقي».

وقبل المؤتمر الصحفي تم عقد المؤتمر الفني في الساعة الخامسة فجرا بتوقيت بغداد المحلي وتم من خلاله تحديد الزي الذي سيرتديه الفريق العراقي والفرق الاخرى في مباريات المجموعة الاولى لنهائيات اسيا المقرر انطلاقها اليوم الاربعاء.

الفريق العراقي سيرتدي الاخضر الكامل في لقاء اليوم امام استراليا، بينما حارس المرمى سيلعب بالقميص السمائي، فيما يرتدي منتخب استراليا الاصفر.

اما لقاء البحرين في الجولة الثانية والمقرر له ان يقام في 11 كانون الثاني الجاري، فأن المنتخب العراقي سيلعب بالابيض والبحرين بالاحمر، فيما يلعب المنتخب العراقي المباراة الاخيرة في المجموعة امام تايلند في 14 من الشهر الجاري بالزي الاخضر، وتايلند بالازرق.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، واللتين تقامان اليوم الأربعاء.

ويلتقي في اليوم الأول منتخب العراق بطل عام 2013 مع أستراليا على ستاد ثاماسات، في حين تتقابل تايلاند المضيفة مع البحرين على ستاد راجامانغالا.ويدير مباراة العراق وأستراليا طاقم حكام صيني، مكون من فو مينغ، والحكمين المساهدين شي زيانغ وكاو يي، وحكم الفيديو المساعد ما نينغ.

كما يشارك في إدارة المباراة حكام الفيديو المساعدين ليو كووك مان من هونغ كونغ، وكو هيونغ-جين من كوريا الجنوبية، والحكم الرابع كريشانثا ديلان بيريرا من سريلانكا.

رئيس الوفد العراقي عضو الاتحاد يحيى زغير ، أكد انه متفائل بالشباب الواعدين وماوجده من اندفاع يؤكد ان المهمة لن تكون بالصعوبة التي يعتقدها البعض رغم ان الفريق الاسترالي فريق معروف لدى الجميع وفيه من العناصر الفردية الجيدة.

واضاف: مباراة اليوم وبرغم حساسية مباريات الافتتاح الا انها ستكون اختبار حقيقي للاعبينا، وثقتنا الية بهم في تحقيق نتيجة ايجابية ستكون مفتاح للمنافسة في فرق المجموعة.

مساعد المدرب عباس عبيد، اكد انه ليس قلقا من لقاء اليوم امام استراليا برغم حساسية المباراة كونها الاولى ودائما ماتكون الصعوبة في البداية.واضاف: عملنا جاهدين من اجل ايصال الفريق الى الجاهزية وتعاملنا مع اللاعبين بطرق نفسية تجعل تركيزهم على المباريات من دون ضغوطات».وبين،» الفريق الاسترالي ليس غريبا ويمتلك لاعبين طوال القامة واجسام قوية، وبالمقابل لدينا من الاسماء تستطيع ايقاف هذا الفريق، لذا فان المباراة من المتوقع ان تشتد بمرور الوقت.