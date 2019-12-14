محكمة أميركية «تجبر» ترامب على نشر إقرارته الضريبية

الصباح الجديد ـ وكالات :

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في طعن تقدّم به الرئيس دونالد ترامب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونغرس ومدعٍ عام في نيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية.

وقالت المحكمة العليا إنّها ستستمع إلى حجج الأطراف «في جلستها في آذار 2020» لاتّخاذ قرار في موعد أقصاه 30 حزيران أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وبانتظار بتّها في أساس الدعوى قضت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن والتي تجبر شركة المحاسبة السابقة لترامب ومصرفين على تسليم هذه المستندات للجهات التي طلبتها. وقال جاي سيكولو المحامي الشخصي لترامب في تغريدة على تويتر «يسعدنا أنّ المحكمة العليا قبلت النظر في الطعون الثلاثة للرئيس».

وأضاف «هذه الملفات تثير أسئلة دستورية مهمة ونحن نتحيّن فرصة تقديم دفوعنا».

بالمقابل قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي «نحن على ثقة بأنّ المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، ستفرض احترام الدستور وقرارات المحاكم الأخرى، وستضمن قيام الكونغرس بواجبه في مراقبة» السلطة التنفيذية.

وأبدت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس أسفها لأن يكون الأميركيون مضطرين لأن «ينتظروا الآن عدة أشهر قبل صدور القرار النهائي» عن المحكمة العليا.

والحكم الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة سيكون موضع ترقّب لأنّه يتعدّى قضية ترامب، ذلك أنّ المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى نطاق الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.